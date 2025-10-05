Моргайте чаще! Чем опасен синдром сухого глаза

Синдром сухого глаза — одно из самых распространенных офтальмологических нарушений. О симптомах и возможных последствиях 24.kg рассказала офтальмолог Жаркын Боромбаева.

— Что такое синдром сухого глаза и насколько проблема распространена в Кыргызстане?

— Это заболевание, связанное с нарушением слезной пленки, что приводит к недостаточному увлажнению глаза. Причина такого состояния — сниженная слезопродукция или слишком быстрое испарение слезной жидкости.

Патология очень часто встречается в Кыргызстане — практически у девяти пациентов из десяти.

Это объясняется особенностью климата — у нас сухой, ветреный воздух, резкие перепады температуры, пыль, сильный ветер. В Бишкеке загрязнение воздуха тоже влияет на здоровье глаз.

Чаще подвержены синдрому молодые люди и старшее поколение, дети — реже.

— Есть внутренние причины, помимо внешних?

— Хронические заболевания, например, сахарный диабет, системные нарушения, при которых пациенты постоянно принимают препараты (гормоны).

Самыми частыми симптомами, на которые жалуются, являются повышенная сухость и зуд глаз.

Также людей могут беспокоить:

чувство жжения и песка в глазах;

покраснение белковой оболочки глаза;

светобоязнь;

усталость, отек и покраснение век;

ощущение инородного тела за веками;

расплывчатость зрения, увеличение времени, необходимого для фокусировки на объектах.

— Как влияют работа за компьютером и использование смартфонов на развитие синдрома?

— Человек может сконцентрированно работать за телефоном или другим гаджетом и при этом забывает моргать.

В норме человек моргает примерно 15-20 раз в минуту.

При работе за компьютером или с телефоном частота моргания снижается почти в два-три раза — до пяти-семи раз в минуту, из-за чего и развивается или усиливается синдром сухого глаза.

Кстати, его еще называют офисным синдромом — люди сидят в кабинетах без притока свежего воздуха. С наступлением отопительного сезона и при активном использовании кондиционеров воздух становится суше.

Пациенты часто не обращают внимания на проблему, списывают на усталость, и только когда обостряется чувство инородного тела в глазу, учащается покраснение, тогда обращаются к специалисту.

— Какие могут быть осложнения и последствия?

— Дискомфорт мешает учебе, работе, вождению автомобиля. Постоянное чувство дискомфорта, покраснение глаз приводят к высыханию, помутнению роговицы. Роговица в норме должна быть влажной.

Со временем возможно снижение зрения. Кроме того, синдром сухого глаза может сказываться на эффективности хирургических вмешательств. Например, если пациенту потребуется лазерная коррекция, но у него выраженный синдром сухого глаза, то операция противопоказана. Иначе возможны осложнения.

Часто пациенты списывают проблемы с глазами на усталость и используют самостоятельно разные капли, которые просто убирают покраснение, и тем самым ухудшают свое состояние.

От покраснения в аптеке могут рекомендовать гормон «дексаметазон». Да, он хорошо снимает покраснение, но временно. При длительном использовании может вызывать повышение внутриглазного давления. Длительное применение антибиотиков нарушает микрофлору глаза. Витамины на поверхность глаза, слезопродукцию, синдром сухого глаза не влияют.

Синдром сухого глаза можно и нужно лечить. Заменители натуральной слезы очень хорошо помогают и облегчают состояние пациента.

— Какие методы диагностики используете для выявления синдрома?

— Есть определенные исследования, например, тест Норна — это диагностический метод, используемый для оценки стабильности слезной пленки у пациента с подозрением на синдром сухого глаза.

Тест Ширмера используют для оценки продукции слез. Его проводят полосками фильтровальной бумаги, которые помещаются за нижнее веко.

Показатели теста Ширмера:

10-15 миллиметров и более чем за 5 минут — нормальное слезообразование;

5–10 миллиметров — снижение слезопродукции, возможен синдром сухого глаза;

менее 5 миллиметров — выраженное нарушение, тяжелая степень сухого глаза.

— Когда пора обращаться к врачу?

— Желательно сразу, если вы чувствуете дискомфорт, жжение, частое покраснение, чувство песка, инородного тела.

— Как можно в целом укрепить здоровье глаз?

— Соблюдать гигиену зрения — при работе с компьютером отрываться от экрана каждый час хотя бы на минуту-две, чаще моргать.

Соблюдать режим сна и отдыха, не пользоваться гаджетами перед сном.

Использовать солнцезащитные очки круглый год при наличии солнца и увлажняющие капли, прописанные врачом.

Соблюдать здоровый образ, сбалансированное питание.