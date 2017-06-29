Windows 10 использует искусственный интеллект для борьбы с вирусами

Следующее крупное обновление Windows 10, получившее название Fall Creators Update, будет содержать улучшенную антивирусную защиту, в которой используется искусственный интеллект. Об этом сообщил портал CNET.

Как утверждают в компании, обновленный антивирус сможет мгновенно распознавать присутствие ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения на компьютере. При помощи алгоритмов машинного обучения, анализирующих активность подозрительных программ, система сможет быстро пополнять базу вирусных сигнатур, блокируя угрозы у всех пользователей одновременно.

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По словам директора по программному управлению Microsoft Роба Леффертса, в 96 процентах случаев при кибератаках используется неизвестное вредоносное ПО, а потому к моменту появления защиты хакеры успевают заразить огромное количество компьютеров. Новая технология позволиет избежать подобных ситуаций.

На первом этапе новый антивирус реализуют лишь в корпоративной версии Windows 10, однако в дальнейшем защиту добавят и в обычную редакцию операционной системы. Выход обновления Fall Creators Update состоится в сентябре 2017 года.