Apple потеряла титул самой дорогой компании мира

Microsoft стал самым дорогим брендом Земли. 11 января техногигант обогнал Apple и занял первое место глобального рейтинга впервые за три года, сообщило Reuters.

Данные агентства показывают небольшой разрыв в рыночной стоимости компаний. Акции Microsoft закрылись ростом на 0,5 процента, в результате чего рыночная стоимость фирмы составила $2,859 триллиона. За сессию она выросла на 2 процента, и на короткое время цена компании составила $2,903 триллиона.

Акции Apple закрылись снижением на 0,3 процента. Рыночная стоимость компании достигла $2,886 триллиона.

Изменения на рынке акций связывают с успешными инвестициями техногиганта в OpenAI и ставкой на нейросети. «То, что Microsoft обгонит Apple, было неизбежным, поскольку корпорация растет быстрее и может больше выиграть от революции генеративного искусственного интеллекта», — комментирует аналитик DA Davidson Гил Лурия.

Тем не менее скоро все может измениться. Apple готовится выпустить гарнитуру Vision Pro. Аналитики также ждут собственную нейронную сеть корпорации. В ближайшее время Microsoft может потерять недавно приобретенный титул самого дорогого бренда в мире.