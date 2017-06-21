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Техноблог

Skype оказался самым популярным мессенджером для бизнеса
Фото РБК. В небольших компаниях Skype устанавливает каждый пятый сотрудник

Специалисты Startpack, системы поиска сервисов для бизнеса, провели исследование мессенджеров для бизнеса. В результате выяснилось, что представители организаций стран СНГ предпочитают ставить на рабочие компьютеры Skype. Его основным конкурентом оказался Telegram, пишет theRunet.

Startpack изучили показатели сервисов за апрель 2016 и 2017 года. Аналитики обратили внимание на переходы пользователей на официальные сайты сервисов и поведение людей при сравнении двух похожих мессенджеров.

Оказалось, что представители небольших и средних компаний предпочитают Skype другим аналогам. На него обращает внимание пятая часть всех посетителей. Второе место занял Telegram, а на третьем оказался WhatsApp. Slack, покупкой которого интересовалась Amazon, а также Microsoft, оказался на четвертом месте.

Недавно на рынке появился еще один продукт Microsoft для общения — Teams. «В этом году его чаще всего сравнивают со Slack, причем в три раз чаще, чем с тем же Telegram. Но пока прогнозы по его продвижению делать рано», — отмечается в исследовании.

Основные функции Telegram интересуют пользователей в три раза больше, чем возможности WhatsApp Messenger. В 95 процентах случаев глубоких сравнений участники опроса выбирали продукт Павла Дурова.

При выборе мессенджера для бизнеса пользователей интересует шифрование сообщений и доступные интеграции. Исходя из этих параметров, в организациях, как правило, выбирают Skype, Telegram или Slack.

Меньше всего сотрудников интересуют встроенные смайлы, стикеры, возможность демонстрации рабочего стола и отправка файлов. Это уже очевидная и неотъемлемая часть мессенджеров для бизнеса.
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