Три кыргызстанца вошли в обновленный мировой рейтинг по версии World Boxing

Три кыргызстанца вошли в обновленный мировой рейтинг по версии World Boxing. Шкала лучших опубликована накануне начала нового сезона Кубка мира.

Фото из архива. Мунарбек Сейитбек уулу

На третьем месте рейтинга Мунарбек Сейитбек уулу (весовая категория до 60 килограммов). В его активе 975 очков, что стало возможным после завоевания серебра на Олимпийских играх в Париже.

Фото из архива. Ихтияр Нишонов

Ихтияр Нишонов (до 70 килограммов) занимает 8-е место рейтинга. Нурадин Рустамбек уулу (до 75 килограммов) на 13-м месте.

Фото из архива. Нурадин Рустамбек уулу

Ихтияр Нишанов в прошлом году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в ОАЭ. А Нурадин Рустамбек уулу стал бронзовым призером Кубка мира по боксу, который прошел в Астане летом 2025-го.

При составлении рейтинга учитывались результаты, достигнутые на турнирах World Boxing Challenge, Кубках мира, финалах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Материалы по теме
Пять медалей завоевали кыргызстанцы на турнире по боксу в Казахстане
Сборная Кыргызстана по боксу выступит на чемпионате Азии в Монголии
Финляндия девятый год подряд признана самой счастливой страной в мире
Кыргызстан поднялся на один пункт в рейтинге свободы Freedom House
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу международного турнира по боксу
Кыргызстанка Зарина Асанова завоевала бронзу турнира по боксу в Таиланде
Молодежный Кубок мира по боксу. Еще один кыргызстанец занял третье место
Мухаммадали Каныбеков завоевал бронзу молодежного Кубка мира по боксу
Рейтинг налогоплательщика хочет ввести в Кыргызстане ГНС
В мировом рейтинге, по версии UWW, представлены пять кыргызстанских борцов
