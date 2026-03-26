Три кыргызстанца вошли в обновленный мировой рейтинг по версии World Boxing. Шкала лучших опубликована накануне начала нового сезона Кубка мира.

На третьем месте рейтинга Мунарбек Сейитбек уулу (весовая категория до 60 килограммов). В его активе 975 очков, что стало возможным после завоевания серебра на Олимпийских играх в Париже.

Ихтияр Нишонов (до 70 килограммов) занимает 8-е место рейтинга. Нурадин Рустамбек уулу (до 75 килограммов) на 13-м месте.

Ихтияр Нишанов в прошлом году завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в ОАЭ. А Нурадин Рустамбек уулу стал бронзовым призером Кубка мира по боксу, который прошел в Астане летом 2025-го.

При составлении рейтинга учитывались результаты, достигнутые на турнирах World Boxing Challenge, Кубках мира, финалах Кубка мира, чемпионатах мира и Олимпийских играх.