iPhone 7 стал самой продаваемой моделью смартфона в первом квартале

Смартфон американской корпорации Apple iPhone 7 стал самой продаваемой моделью в первом квартале 2017 года. Об этом говорится в исследовании компании Strategy Analytics, сообщает РИА «Новости».

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«По нашим оценкам, поставки iPhone 7 компании Apple составили 21,5 миллиона единиц, на них пришлось 6 процента от всего рынка по всему миру в первом квартале 2017 года. IPhone 7 является на сегодня самой популярной моделью смартфонов в мире, благодаря привлекательному сочетанию удобного для пользователя дизайна, поддерживающих приложений и широкой розничной сети», — заявил старший аналитик Strategy Analytics Юха Винтер.

Поставки iPhone 7 Plus, с большим экраном и более высокой ценой, составили в январе—марте 17,4 миллиона единиц, на них пришлось 5 процентов всего мирового рынка в первом квартале.

Третье место среди самых продаваемых смартфонов занял флагман китайского производителя OPPO R9s. На данную модель приходится 3 процента от всего рынка в первом квартале, общемировые поставки составили 8,9 миллиона единиц.

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«Компания OPPO неизвестна в западном мире, но ее бренд дико популярен в Китае и быстро растет в Индии. R9s — это флагманское устройство с 4G, с такими ключевыми функциями, как подключение двух SIM-карт и защита отпечатков пальцев», — говорит директор компании Линда Суи.

Общемировые поставки смартфонов в первом квартале, по данным Strategy Analytics, выросли на 6 процентов в годовом выражении и достигли 353,3 миллиона единиц. В пятерку самых продаваемых смартфонов в январе—марте также вошли Samsung Galaxy J3 и Samsung Galaxy J5.