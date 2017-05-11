iPhone 7 стал самой продаваемой моделью смартфона в первом квартале

Смартфон американской корпорации Apple iPhone 7 стал самой продаваемой моделью в первом квартале 2017 года. Об этом говорится в исследовании компании Strategy Analytics, сообщает РИА «Новости».
Поставки iPhone 7 Plus, с большим экраном и более высокой ценой, составили в январе—марте 17,4 миллиона единиц, на них пришлось 5 процентов всего мирового рынка в первом квартале.
Третье место среди самых продаваемых смартфонов занял флагман китайского производителя OPPO R9s. На данную модель приходится 3 процента от всего рынка в первом квартале, общемировые поставки составили 8,9 миллиона единиц.
Общемировые поставки смартфонов в первом квартале, по данным Strategy Analytics, выросли на 6 процентов в годовом выражении и достигли 353,3 миллиона единиц. В пятерку самых продаваемых смартфонов в январе—марте также вошли Samsung Galaxy J3 и Samsung Galaxy J5.