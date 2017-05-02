Раскрыт необычный секрет Samsung Galaxy S8

Инженеры Samsung нашли необычное решение, позволяющее избавить от «выгорания» виртуальную кнопку Home, которая заменила физическую клавишу в новом смартфоне Galaxy S8. Об этом сообщил портал rg.ru.

Как известно, экраны на органических светодиодах (OLED, AMOLED) обладают не очень приятной особенностью: в тех местах, где диоды постоянно светятся, демонстрируя статическое изображение, происходит их «выгорание». В результате остатки изображения могут быть видимыми, даже когда экран выключен.

Читайте по теме Владельцы новых флагманов Samsung пожаловались на необычную проблему

Чтобы снизить последствия эффекта, в Samsung решили время от времени слегка смещать изображение виртуальной кнопки Home на несколько миллиметров в разные стороны относительно предыдущего положения.

Таким образом, виртуальная кнопка будет видна постоянно, однако повреждения диодов не произойдет, поскольку через равные промежутки времени часть из них будет отключаться и успевать «отдохнуть».

Аналогичным образом решается проблема «выгорания» пикселей в «умных» часах, оснащенных светодиодными экранами.