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Техноблог

Раскрыт необычный секрет Samsung Galaxy S8

Фото Zach Epstein/BGR. Плавающую кнопку Home придумали, чтобы спасти экран от «выгорания»

Инженеры Samsung нашли необычное решение, позволяющее избавить от «выгорания» виртуальную кнопку Home, которая заменила физическую клавишу в новом смартфоне Galaxy S8. Об этом сообщил портал rg.ru.

Как известно, экраны на органических светодиодах (OLED, AMOLED) обладают не очень приятной особенностью: в тех местах, где диоды постоянно светятся, демонстрируя статическое изображение, происходит их «выгорание». В результате остатки изображения могут быть видимыми, даже когда экран выключен.

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Чтобы снизить последствия эффекта, в Samsung решили время от времени слегка смещать изображение виртуальной кнопки Home на несколько миллиметров в разные стороны относительно предыдущего положения.

Таким образом, виртуальная кнопка будет видна постоянно, однако повреждения диодов не произойдет, поскольку через равные промежутки времени часть из них будет отключаться и успевать «отдохнуть».

Аналогичным образом решается проблема «выгорания» пикселей в «умных» часах, оснащенных светодиодными экранами.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/50959/
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