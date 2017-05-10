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Техноблог

Эксперты определили самый мощный смартфон в мире

Фото digitaltrends.com. Два последних «яблочных» гаджета лидировали долго, пока в спор не вмешались их южнокорейские конкуренты

Разработчики мобильного приложения AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых производительных смартфонов в мире. Удивительнее всего — выход Samsung Galaxy S8 и S8+ не потеснил iPhone 7 Plus с первого места.

По данным бенчмарка, флагман Apple последние месяцы лидирует в рейтинге AnTuTu с результатом 177 тысяч баллов. Новые смартфоны Samsung в последнем рейтинге показали практически одинаковый результат — 172,6 тысячи баллов с разницей в несколько единиц.

На четвертом месте в рейтинге iPhone 7, набравший почти 171 тысячу баллов. Остальные места, за исключением последнего, достались китайским смартфонам — OnePlus 3T, LeEco Le Pro 3, OnePlus 3, LeEco Le Max 2 и ZTE Axon 7. Замкнул десятку самых мощных смартфон Asus ZenFone 3.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/51409/
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