Сервис Instagram облегчил пользователям публикацию фотографий

Долгое время публикация снимков в Instagram была доступна лишь обладателям мобильных устройств с установленным приложением. Упор делался на смартфоны: официального приложения для iPad не существует до сих пор, пишет The Verge.
С помощью новой функции можно публиковать снимки, сделанные камерой гаджета. В то же время фильтры, доступные в приложении, в веб-версии Instagram использовать нельзя.
Как отметило издание, возможность публикации фото через сайт сервиса продиктована необходимостью расширять аудиторию. Новая функция подойдет пользователям «слабых» мобильных устройств, которые имеют слишком мало памяти или по другим причинам не поддерживают установку приложения Instagram.