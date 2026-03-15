Instagram прекратит поддержку сквозного шифрования в чатах с 8 мая

С 8 мая 2026 года социальная сеть Instagram прекратит поддержку сквозного шифрования в чатах. Об этом говорится в справочном центре платформы.

Пользователям защищенных чатов рекомендуется заранее скачать свои переписки и медиафайлы. Пока информация об изменениях размещена только в справочном разделе, однако в компании Meta обещают, что вскоре инструкции по сохранению сообщений и файлов появятся прямо в интерфейсе чатов.

Отказ Meta от сквозного шифрования — прямой результат давления западных властей, считают эксперты.

Сквозное шифрование — это способ защиты переписки, при котором сообщения могут читать только отправитель и получатель. Ни компания-разработчик сервиса, ни посторонние люди не имеют доступа к содержанию сообщений. Когда отправляется сообщение, оно шифруется на устройстве отправителя. Сообщение передается через интернет в зашифрованном виде. Расшифровать его может только устройство получателя.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/366023/
Instagram прекратит поддержку сквозного шифрования в чатах с 8 мая
