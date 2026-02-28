17:45
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Техноблог

Instagram оповестит родителей, если их дети будут размещать запросы о суициде

Instagram запускает новый инструмент, который будет предупреждать родителей, если их дети-подростки будут искать на платформе запросы, связанные с суицидом и самоповреждением.

Уточняется, что новая функция вводится для оповещения родителей, если их дети несколько раз введут в поисковую строку фразы, пропагандирующие суицид или самоповреждение, а также такие слова, как «самоубийство» и «членовредительство».

Родители будут получать оповещения по электронной почте в виде текстовых сообщений или в WhatsApp, а также через уведомления в приложении. Кроме того, им будет доступна информация о том, как обсуждать эту тему с подростками, говорится в блоге Instagram.

«Наша цель — дать родителям возможность вмешаться, если поисковые запросы их детей указывают на то, что им может понадобиться поддержка, — отметили в компании. — Мы также хотим избежать отправки этих уведомлений без необходимости, поскольку если их будет слишком много, они станут менее полезными».

В Instagram подчеркнули, что в настоящее время платформа блокирует поисковые запросы, явно связанные с суицидом и самоповреждением, а также посты, пропагандирующие или восхваляющие суицид или самоповреждение, и ограничивает доступ подростков к контенту на эти темы.

Компания также разрабатывает аналогичную систему оповещения родителей о некоторых сценариях использования искусственного интеллекта, которая будет уведомлять, если их дети попытаются поговорить с ИИ о самоубийстве или членовредительстве.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/363976/
просмотров: 69
Версия для печати
Материалы по теме
В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей
В России запретили оплачивать «синюю галочку» в соцсети Instagram
В Австралии детям до 16 лет запретили доступ к социальным сетям
Instagram вводит аккаунты для подростков
Access to Instagram blocked in Turkey
В Турции заблокировали доступ к Instagram
Глобальный сбой соцсетей: пользователи не могут войти в Facebook и Instagram
Магистрант Erasmus Лейла Салимова о проблеме подростковых суицидов в КР
Фото Месси с кубком мира стало самым популярным в истории Instagram
Криштиану Роналду — первый человек с 500 миллионами подписчиков в Instagram
Популярные новости
Пользователь соцсетей попросил деньги у&nbsp;нейросети и&nbsp;получил $250 тысяч Пользователь соцсетей попросил деньги у нейросети и получил $250 тысяч
Всего&nbsp;0,6&nbsp;секунды. В&nbsp;Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати Всего 0,6 секунды. В Китае разработали технологию мгновенной 3D-печати
Полный отказ от&nbsp;ИИ-функций в&nbsp;браузере тестирует Mozilla Полный отказ от ИИ-функций в браузере тестирует Mozilla
Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики Составлена самая детальная химическая карта центральных регионов Галактики
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
28 февраля, суббота
17:38
Instagram оповестит родителей, если их дети будут размещать запросы о суициде Instagram оповестит родителей, если их дети будут разме...
17:35
Атака на Иран. Что осталось от резиденции аятоллы Хаменеи после удара
17:11
МИД призвал кыргызстанцев не ездить в Иран и указал телефоны экстренной связи
17:02
У жителей села Согонду в Алайском районе теперь есть питьевая вода
16:45
Атака на Иран. Тегеран наносит удары по американским базам в странах Залива