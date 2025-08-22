11:44
Техноблог

В России запретили оплачивать «синюю галочку» в соцсети Instagram

Гражданам России больше нельзя оплачивать «синюю галочку» в соцсети Instagram. Ссылка на услугу верификации стала недоступна по решению Кунцевского районного суда Москвы.

Запрет наложен после обращения межрайонного прокурора. Согласно материалам дела, истец увидел в интернете рекламу услуги по получению «синей галочки» в этой соцсети и попросил правоохранителей проверить объявление.

Прокуратура изучила условия покупки и сделала вывод, что верификация осуществляется после оформления платной подписки в запрещенной в РФ Meta Verified. Данное приобретение может быть расценено как финансирование экстремистской организации.

Суд согласился с доводами прокуратуры и постановил признать услугу запрещенной к распространению.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/340558/
просмотров: 239
