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Техноблог

Meizu выпустила бюджетный смартфон с мощным процессором и необычной вспышкой

Фото «Лайфхакера». Новый «бюджетник» от китайской Meizu

Все ожидали подтверждения слухов о выпуске Meizu PRO 7 — нового безрамочного флагмана компании. Однако в Meizu решили представить бюджетник E2. Несмотря на это, никто не разочаровался, потому что гаджет получился интересный, пишет «Лафхакер».

Как отмечается, дизайном Meizu E2 напоминает несколько предыдущих смартфонов компании. Он имеет металлический корпус и многофункциональную клавишу под дисплеем, которая также служит сканером отпечатков пальцев.

У Meizu E2 5,5-дюймовым дисплей Full HD, защищенный стеклом Corning Gorilla 3. Смартфон будет в двух модификациях, различающихся объемом оперативной (3 Гб/4 Гб) и встроенной (32 Гб/64 Гб) памяти. Устройство работает под управлением 8-ядерного процессора.

Фото «Лайфхакера». Вспышку разместили в не совсем обычном для смартфонов месте
На задней стороне Meizu E2 размещена 13-мегапиксельная камера, на лицевой стороне находится 5-мегапиксельный объектив. Интересной особенностью гаджета является светодиодная вспышка, которая состоит из четырех элементов. Дизайнеры разместили их в прорези металлического корпуса, которая обычно используется для улучшения работы антенны.

Стоимость простой версии Meizu E2 составит $189, модели с увеличенной памятью — $232. Предзаказ на смартфон уже доступен, однако его продажи начнутся только 29 апреля.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/50712/
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