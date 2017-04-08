В операционной системе Samsung нашли десятки «дыр»

Независимый исследователь по безопасности Амихай Нейдерман выявил в операционной системе Tizen по меньшей мере 40 лазеек, которые делают смартфоны и «умные» часы Samsung уязвимыми к дистанционным атакам. Об этом сообщил портал Motherboard.

По словам эксперта, открытая платформа написана на «худшем коде», который он когда-либо видел. Команда программистов Tizen, подчеркнул Нейдерман, допустила непростительные ошибки.

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Tizen-устройство

«Это как взять студента и поручить ему написание вашего программного обеспечения», — сказал он. В качестве примера эксперт привел магазин приложений Tizen Store: закравшаяся в него ошибка позволяет обойти проверку на наличие вредоносного кода, установить «плохую» программу наи получить полным контролем над ним.

Кроме того, ОС Samsung выключает шифрование данных в тот момент, когда оно больше всего нужно. Нейдерман уведомил компанию о наличии уязвимостей еще несколько месяцев назад, однако представители Samsung связались с экспертом только после того, как он поделился находками с изданием Motherboard.