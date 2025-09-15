19:33
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Общество

Вирусное видео «ночного неба на Марсе» оказалось фейком

В социальных сетях набрало миллионы просмотров видео, где якобы марсоход Curiosity снимает звездное небо с поверхности Марса. На кадрах видны планеты, галактики и яркие созвездия. Однако, как выяснилось, ролик — подделка.


По данным портала PetaPixel, камеры роверов не способны снимать такие изображения. Настоящие кадры с Красной планеты фиксируют поверхность, горизонты и марсианское небо, но не детализированные виды галактик.

Источник вирусного видео — аккаунт nasa.curiosity в TikTok. Его оформление имитирует официальные страницы NASA, включая логотип, однако агентству он не принадлежит.

Несмотря на это, многие пользователи и даже некоторые СМИ приняли ролик за реальный. Лишь позже стало известно, что публикация не имеет отношения к NASA.

Эксперты отмечают: марсоходы действительно делают снимки рассветов и закатов на Марсе, а также панорамы неба. Но изображений со звездным небом, как в поддельном ролике, пока не существует.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343536/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
NASA запустит вторую программу симуляции жизни на Марсе: 378 дней изоляции
На Марсе нашли следы огромных рек: длина русел — 15 тысяч километров
Самый большой найденный на Земле камень с Марса продали за $4,3 миллиона
Запасы жидкой воды обнаружены глубоко в недрах Марса
Гигантский вулкан обнаружили ученые на Марсе
Солнечное затмение на Марсе запечатлел аппарат NASA
На Марсе нашли скалы круглой формы со странными узорами
Учеными найдены доказательства наличия жизни на Марсе — журнал Nature
Марсоход «Чжужун» нашел на Марсе следы потоков соленой воды
Самую детализированную панораму Марса сделал ровер NASA
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
19:25
Кыргызстанцы завоевали еще четыре медали на молодежном чемпионате Азии по дзюдо Кыргызстанцы завоевали еще четыре медали на молодежном...
19:20
Вирусное видео «ночного неба на Марсе» оказалось фейком
19:01
Хотели как лучше, а получилось как всегда: жители жалуются на мэрию Бишкека
18:47
Возьмите наши. В КНР заканчиваются отходы для мусоросжигательных заводов
18:30
16 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет