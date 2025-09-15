Вирусное видео «ночного неба на Марсе» оказалось фейком

В социальных сетях набрало миллионы просмотров видео, где якобы марсоход Curiosity снимает звездное небо с поверхности Марса. На кадрах видны планеты, галактики и яркие созвездия. Однако, как выяснилось, ролик — подделка.

По данным портала PetaPixel, камеры роверов не способны снимать такие изображения. Настоящие кадры с Красной планеты фиксируют поверхность, горизонты и марсианское небо, но не детализированные виды галактик.

Источник вирусного видео — аккаунт nasa.curiosity в TikTok. Его оформление имитирует официальные страницы NASA, включая логотип, однако агентству он не принадлежит.

Несмотря на это, многие пользователи и даже некоторые СМИ приняли ролик за реальный. Лишь позже стало известно, что публикация не имеет отношения к NASA.

Эксперты отмечают: марсоходы действительно делают снимки рассветов и закатов на Марсе, а также панорамы неба. Но изображений со звездным небом, как в поддельном ролике, пока не существует.