OnePlus, iQOO и Redmi поднимут цены на свои смартфоны из-за кризиса памяти

Крупные китайские корпорации намерены поднять цены на новые смартфоны из-за кризиса. Об этом сообщает издание Notebookcheck со ссылкой на известного инсайдера под ником Digital Chat Station.

По информации источников, компании OnePlus, iQOO и Redmi собрались значительно увеличить стоимость своих гаджетов. Отмечается, что стоимость будущих устройств, выходящих под этими брендами, будет основана на единой ценовой политике.

Digital Chat Station объяснил, что цены будут расти из-за кризиса на рынке, который вызван дефицитом памяти. Еще одной причиной он назвал выпуск мощных процессоров, созданных по двухнанометровому техпроцессу. Рост цены будет вызван тем, что производители чипов поднимут их себестоимость.

Из-за экономии — несмотря на то что цены на устройства вырастут — OnePlus, iQOO и Redmi не будет улучшать характеристик гаджетов. Ожидается, что большая часть смартфонов получит 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти в базовой версии. Более продвинутые характеристики будут доступны за дополнительную плату.

Стоимость флагманов, по прогнозу инсайдера, начнется примерно с 5 тысяч юаней.
