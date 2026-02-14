Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта для робототехники

Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) для робототехники под названием RynnBrain. Разработкой занималась исследовательская лаборатория DAMO Academy. Компания открывает модель для разработчиков по всему миру. Это означает, что ее можно использовать и дорабатывать бесплатно.

Фото Alibaba

Новая модель ИИ создана для систем, которые управляют машинами в реальном мире: роботами, промышленными установками, автономными устройствами. В отличие от чат-ботов, такие модели должны не только понимать текст, но и работать с изображением, пространством и движением.

RynnBrain поможет роботам распознавать предметы и принимать решения о действиях. RynnBrain обучена на базе Alibaba Qwen3-VL — мультимодальной системы, которая умеет обрабатывать изображение и текст одновременно.

RynnBrain выложили на GitHub и Hugging Face в нескольких версиях. Это снижает порог входа: университеты, стартапы и небольшие интеграторы смогут быстрее попробовать модель без покупки дорогих корпоративных решений.