22:39
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Техноблог

Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта для робототехники

Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) для робототехники под названием RynnBrain. Разработкой занималась исследовательская лаборатория DAMO Academy. Компания открывает модель для разработчиков по всему миру. Это означает, что ее можно использовать и дорабатывать бесплатно.

Alibaba
Фото Alibaba

Новая модель ИИ создана для систем, которые управляют машинами в реальном мире: роботами, промышленными установками, автономными устройствами. В отличие от чат-ботов, такие модели должны не только понимать текст, но и работать с изображением, пространством и движением.

RynnBrain поможет роботам распознавать предметы и принимать решения о действиях. RynnBrain обучена на базе Alibaba Qwen3-VL — мультимодальной системы, которая умеет обрабатывать изображение и текст одновременно.   

RynnBrain выложили на GitHub и Hugging Face в нескольких версиях. Это снижает порог входа: университеты, стартапы и небольшие интеграторы смогут быстрее попробовать модель без покупки дорогих корпоративных решений.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/361987/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Apple и Samsung укрепили лидерство на мировом рынке смартфонов
Проверка возраста. Discord насильно переведет всех на «подростковый» режим
В мессенджере WhatsApp Web появились видеозвонки
Telegram полностью обновил дизайн своих приложений для Android
Google представит новый смартфон среднего класса — Pixel 10a
Самые мощные Android-смартфоны определили эксперты
Самые ожидаемые смартфоны февраля назвали эксперты
Samsung представила эксклюзивный Galaxy Z Flip7 Olympic Edition
Первый гаджет, выпущенный в 2026 году, представила корпорация Apple
Lenovo выпустит первые игровые Arm-ноутбуки
Популярные новости
В&nbsp;мессенджере WhatsApp Web появились видеозвонки В мессенджере WhatsApp Web появились видеозвонки
Концерт, состоящий только из&nbsp;выступлений человекообразных роботов, прошел в&nbsp;КНР Концерт, состоящий только из выступлений человекообразных роботов, прошел в КНР
Проверка возраста. Discord насильно переведет всех на&nbsp;&laquo;подростковый&raquo; режим Проверка возраста. Discord насильно переведет всех на «подростковый» режим
Самый крупный за&nbsp;последний год астероид пролетит мимо Земли 14&nbsp;февраля Самый крупный за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
21:40
Alibaba представила новую модель искусственного интеллекта для робототехники Alibaba представила новую модель искусственного интелле...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 февраля: днем без осадков
18:43
В Новопокровке задержан юный дилер с брикетами психотропных веществ
18:15
Улан Бийбосунов возглавил управление ГКНБ по Бишкеку
17:56
ДУМК расторгло договоры с двумя компаниями и лишило их права организовывать умру