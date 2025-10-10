Почта в Бишкеке: куда туристы шлют открытки и почему пенсионеры ждут почтальона

Фото 24.kg. Слухи о том, что почта умерла, далеки от реальности

Казалось бы, в мире современных технологий почта перестала быть важной — уже никто не пишет письма, не отправляет бандероли, да и пенсии получают на банковские карты. Но это далеко не так: в Кыргызстане профессия почтальона остается все такой же востребованной.

Редакция 24.kg побеседовала с сотрудниками городского почтового отделения № 10 и выяснила, как им работается в современных условиях.

Открытки как забава для туристов

Почтальоны все так же, как и раньше, разносят письма по домам и организациям. Они самые разные: от повесток в суд и оповещений до поздравительных посланий. С развитием интернет-технологий писем меньше не стало, частных поубавилось, зато из организаций их хватает.

Как рассказала начальник отделения связи № 10 Аида Максютова, услуга отправки писем популярна среди туристов. Путешественники специально приходят на почту, приобретают открытки с красочными пейзажами Кыргызстана за 29,73 сома, подписывают их, наклеивают марку, ставят штамп, и бумажное послание отправляется другу или родственнику.

Фото 24.kg. Отправлять открытки любят больше всего туристы

Письма отправляют гораздо реже, но любители все же есть. Чаще всего поздравляют друг друга пенсионеры, у которых нет телефона.

Фото 24.kg. Есть и любители отправлять письма, не только открытки. Они считают, что это романтично.

Молодежь не хочет быть почтальонами

В городском почтовом отделении № 10 трудятся семь почтальонов, все пенсионного возраста. Специального образования не требуется, в почтовых отделениях обучают всему сами.

«У нас нет возрастного ценза, — рассказывает Аида Максютова. — Молодежь не стремится в эту профессию по причине низкой оплаты труда — всего 13 тысяч сомов, у кассира на 1 тысячу больше. И это без вычета налога. Самому старшему почтальону в моем отделении 70 лет, а в других есть и 75-летние. Если молодые люди появляются, то ненадолго — выучат программу 1С и уходят в другие места. Нехватка кадров в отделении — около 70 процентов».

И в снег, и в зной...

Почтальон Ирина Касаткина работает в любую погоду. Иногда приходится носить посылки весом до семи килограммов. Работа начинается в 9.00 и заканчивается в 17.00. Суббота — рабочий день, но сокращенный. Доставляют письма, пенсии, пособия, денежные переводы, корреспонденцию и небольшие бандероли. Газеты выписывают в основном пенсионеры.

«Наш рабочий день начинается с ожидания почты, ее распределения и обхода участка, — делится Ирина Касаткина. — Приходится много ходить, участок не маленький. Люди попадаются разные. Сейчас у многих домофоны, попасть в подъезды сложно. Приходится стоять и ждать, пока кто-то не придет. Некоторые не пускают и даже ругаются».

Ирина Касаткина уже два года трудится почтальоном. Честно признается, что пошла работать из-за мизерной пенсии. Все устраивает, но зарплата низкая.

У почтальонов есть небольшие преимущества — льготный проезд, обеспечение спецодеждой и обувью. Последняя особенно востребована.

«Нам приходится много ходить, порой по несколько раз к одному адресату. Очень часто отправители неправильно пишут адрес. Приходишь на место, а такого там нет. Мы самостоятельно исправляем ошибки», — делится почтальон.

Вам посылочка...

Почтовые отделения востребованы также благодаря стандартным посылкам и заказам из интернет-магазинов. По сравнению с советскими временами сегодня требования к бандеролям изменились. Если раньше это были деревянные ящики, то сейчас все в мягкой бумажной обертке или картонных коробках, обшитых белой тканью.

Отправляют чаще всего подарки на праздники и в основном в Россию. Есть специальный перечень разрешенных к отправке предметов. Продукты питания не принимают, только сухофрукты, и то — с разрешения Санэпидемстанции.

Психолог по совместительству

Профессия почтальона сродни соцработнику. Есть пенсионеры, которые не выходят из дома, есть неходячие. Они очень ждут почтальона. Для них это своего рода отдушина и возможность хоть с кем-то поговорить.

По словам Аиды Максютовой, к почтальону особое доверие, ведь для пенсионера он своего рода образец честности из советского прошлого.