Работница «Почты России» отправила мошенникам в Кыргызстан 8,6 миллиона рублей

Работница государственной компании «Почта России» отправила мошенникам в Кыргызстан 8,6 миллиона рублей. Об этом сообщают СМИ.

28 мая 2024 года в одном из отделений почтовой связи города была выявлена крупная недостача. В ходе инвентаризации выяснилось, что не хватает более 8,6 миллиона рублей. Провели служебную проверку и установили, что деньги переведены на счета мошенников в Кыргызстан.

Согласно материалам, инцидент произошел тремя днями ранее, 25 мая. Примерно в 13.10 на стационарный телефон почтового отделения позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником IT-отдела «Почты России» и сообщил, что требуется срочная настройка программного обеспечения на рабочем компьютере. Еще он попросил у сотрудницы, взявшей трубку, номер ее мобильного, чтобы упростить связь с нею. Под предлогом «настройки системы» мошенник в течение нескольких часов диктовал женщине «инструкции», и в результате сотрудница почты совершила 32 электронных перевода в Кыргызстан на миллионы рублей.

Отмечается, что еще зимой Кинешемский почтамт ввел в действие приказ «О предупреждении мошеннических действий в отделениях почтовой связи». Согласно документу, был установлен «запрет на прием любых переводов без физического присутствия клиента, осуществление любых тестовых работ по переводам денежных средств без физического присутствия сотрудника и официального предупреждения о предстоящем тестировании».

Госкомпания взыскала с бывшего работника почты из Заволжска 8 миллионов 612 тысяч рублей в качестве материального ущерба и 82 тысячи рублей за расходы на судебную госпошлину. Сама женщина «в судебное заседание не явилась, о причинах неявки суд не уведомила, заявлений, возражений, ходатайств не представила».