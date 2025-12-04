20:35
Общество

Конец эпохи конвертов. Почта Дании перестанет отправлять письма с 2026 года

Почта Дании перестанет отправлять письма с 2026-го. Последнее бумажное письмо в стране доставят в конце декабря, сообщает DW.

Уточняется, что с нового года оставшиеся почтовые ящики демонтируют.

из архива
Фото из архива. Все почтовые ящики в Дании демонтируют

Объемы пересылки в стране с 2000-го сократились почти на 90 процентов. Датская почтовая служба NordPost намерена сосредоточиться на отправке посылок, чтобы обогнать конкурентов внутри государства. При необходимости бумажное письмо или открытку можно будет отправить, но уже при помощи других компаний.

Дания стала первой страной Европы, где приняли такое решение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353344/
просмотров: 326
