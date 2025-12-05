Появился цифровой ИИ-аватар на кыргызском языке с анимацией и синхронной речью

Кыргызстан завершил формирование собственной технологической ИИ-экосистемы. Следом за языковой моделью и голосовым ассистентом команда проекта AIRUN представила первый цифровой ИИ-аватар на кыргызском языке с живой анимацией и синхронной речью. Об этом сообщили в Парке высоких технологий.
Это событие выводит страну в число государств, способных создавать и поддерживать собственные AI-технологии без внешней зависимости.
Три ключевых компонента AI-стека
Разработчики из AIRUN создали три ключевых компонента современного стека искусственного интеллекта на кыргызском языке:
-
большая языковая модель (LLM);
-
многоязычный голосовой ассистент (ASR + TTS);
-
цифровой ИИ-аватар с живой анимацией.
Технологическая независимость
По словам CEO проекта AIRUN Чингиза Арзиева, приоритетом стало создание собственного технологического ядра: «Это фундамент для будущего, где кыргызский язык звучит, развивается и конкурирует на равных».
Цифровой аватар позволяет создать полноценный ролик, сопоставимый с мировыми моделями (Synthesia, Visper и Creatify), всего за 30 секунд для 15-секундного видео.
Чтобы создать ролик, достаточно:
-
загрузить фотографию;
-
написать текст на кыргызском языке или озвучить его своим голосом.
Система автоматически синхронизирует мимику, артикуляцию, интонацию и движение губ, превращая статичное изображение в живой персонаж.
Система запускается напрямую в браузере с мобильных устройств и персональных компьютеров, дополнительного оборудования не требуется. Бесплатная версия позволяет создать видеоролик продолжительностью до 20 секунд.
Таким образом, кыргызский искусственный интеллект впервые в истории стал полноценной, самостоятельной и завершенной технологической экосистемой.
Где протестировать:
- Все продукты AIRUN доступны на сайте: https://airun.bdigital.kg/
- Прямой доступ к цифровому аватару: https://avt.airun.kg