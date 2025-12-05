Появился цифровой ИИ-аватар на кыргызском языке с анимацией и синхронной речью

Кыргызстан завершил формирование собственной технологической ИИ-экосистемы. Следом за языковой моделью и голосовым ассистентом команда проекта AIRUN представила первый цифровой ИИ-аватар на кыргызском языке с живой анимацией и синхронной речью. Об этом сообщили в Парке высоких технологий.

Это событие выводит страну в число государств, способных создавать и поддерживать собственные AI-технологии без внешней зависимости.

Три ключевых компонента AI-стека

Разработчики из AIRUN создали три ключевых компонента современного стека искусственного интеллекта на кыргызском языке:

большая языковая модель (LLM);

многоязычный голосовой ассистент (ASR + TTS);

цифровой ИИ-аватар с живой анимацией.

Технологическая независимость

По словам CEO проекта AIRUN Чингиза Арзиева, приоритетом стало создание собственного технологического ядра: «Это фундамент для будущего, где кыргызский язык звучит, развивается и конкурирует на равных».

Цифровой аватар позволяет создать полноценный ролик, сопоставимый с мировыми моделями (Synthesia, Visper и Creatify), всего за 30 секунд для 15-секундного видео.

Чтобы создать ролик, достаточно:

загрузить фотографию;

написать текст на кыргызском языке или озвучить его своим голосом.

Система автоматически синхронизирует мимику, артикуляцию, интонацию и движение губ, превращая статичное изображение в живой персонаж.

Система запускается напрямую в браузере с мобильных устройств и персональных компьютеров, дополнительного оборудования не требуется. Бесплатная версия позволяет создать видеоролик продолжительностью до 20 секунд.

Таким образом, кыргызский искусственный интеллект впервые в истории стал полноценной, самостоятельной и завершенной технологической экосистемой.