Экономика

Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам

Экспорт резидентов Парка высоких технологий Кыргызстана достиг почти $200 миллионов (около 17,1 миллиарда сомов). Об этом сообщил директор Парка высоких технологий Азис Абакиров.

По его словам, объем экспорта ИТ-компаний уже составляет около 7 процентов всего экспорта страны и почти 1 процент валового внутреннего продукта.

Азис Абакиров отметил, что по масштабам сектор уже сопоставим с одной из традиционных отраслей экономики — швейной промышленностью. При этом ИТ-индустрия постепенно становится одним из ключевых направлений экспортного роста страны.

По его словам, развитие Парка высоких технологий формирует новый технологический экспортный профиль Кыргызстана, основанный на инновациях и потенциале человеческого капитала.

В ПВТ также подчеркнули, что сектор продолжает активно расти и становится все более привлекательным для технологических компаний и специалистов со всего мира.
