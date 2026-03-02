09:18
Общество

Работу Жогорку Кенеша будут освещать ИИ-теле­ведущие «Мырза» и «Айым»

В Жогорку Кенеше запущена система искусственного интеллекта, которая будет освещать работу парламента и предоставлять информацию о его деятельности. В пресс-службе парламента начали работать телеведущие, созданные при помощи ИИ.

Теле­ведущие «Мырза» и «Айым» будут готовить видеоматериалы и информационные тексты по рассматриваемым вопросам и информировать общественность о работе депутатов.

Напомним, что торага Марлен Маматалиев поставил задачу цифровизировать деятельность парламента и максимально использовать современные технологии. В рамках этой инициативы аппарату парламента были даны соответствующие поручения, и в короткие сроки было разработано множество проектов. «Мырза» и «Айым» стали одним из реализованных проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364136/
просмотров: 1815
