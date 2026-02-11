16:46
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Техноблог

Доходы от экспорта IT-услуг Кыргызстана выросли на 52,8 процента за год

Резиденты Парка высоких технологий Кыргызской Республики завершили 2025 год с рекордными показателями. Общая выручка компаний достигла 17,1 миллиардов сомов, что превысило результат 2024-го на 50 процентов, сообщили в пресс-службе ПВТ.

Основную часть заработка фирм традиционно составили зарубежные заказы. Объем экспорта в прошлом году составил 16,3 миллиарда сомов — это 95,3 процента от всей выручки ПВТ. По сравнению с 2024-м экспортные доходы выросли на 52,8 процента.

Разработчики расширили присутствие на мировом рынке: география поставок охватила 70 стран вместо 64 годом ранее.

К концу 2025-го статус резидента ПВТ получили 463 предприятия. Сектор продолжает активно нанимать специалистов — общее количество созданных рабочих мест достигло 3 тысяч.

Рост налоговых отчислений

Успехи бизнеса позволили значительно увеличить выплаты в государственную казну. В прошлом году резиденты направили:

  • 142 миллиона сомов на страховые взносы (рост 34,6 процента);
  • 284 миллиона на подоходный налог (рост 42,6 процента).

Совокупно айтишники перечислили в бюджет 426 миллиона сомов, что почти на 40 процентов больше выплат 2024-го.

Как отметили в ПВТ, таким успехам помогают льготные условия режима работы: ставки НДС, налогов на прибыль и с продаж здесь обнулены.

Дополнительную поддержку отрасли оказывает программа Digital Nomad. Она позволяет зарубежным специалистам комфортно работать в республике до 10 лет, укрепляя кадровый потенциал IT-сообщества КР.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/361589/
просмотров: 86
Версия для печати
Материалы по теме
Azis Abakirov: Kyrgyzstan's IT specialists have become a brand
Азис Абакиров: IT-специалисты Кыргызстана стали брендом
За 12 лет работы Парка высоких технологий общая выручка достигла 40,4 миллиарда
Кыргызстан представил разработку в сфере ИИ мирового уровня
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио
От моды до стриминга: кабмин обновляет перечень креативных услуг
AI — tool for Kyrgyzstan to enter global IT market
Появился цифровой ИИ-аватар на кыргызском языке с анимацией и синхронной речью
Sadyr Japarov: 40 percent of Kyrgyz IT services exports went to USA in 2024
Emotional Kyrgyz speech synthesis model presented
Популярные новости
Определен самый быстрорастущий бренд на&nbsp;рынке смартфонов по&nbsp;итогам 2025 года Определен самый быстрорастущий бренд на рынке смартфонов по итогам 2025 года
В&nbsp;мессенджере WhatsApp Web появились видеозвонки В мессенджере WhatsApp Web появились видеозвонки
Telegram полностью обновил дизайн своих приложений для Android Telegram полностью обновил дизайн своих приложений для Android
Солнце установило рекорд XXI века по&nbsp;количеству мощных вспышек в&nbsp;одной области Солнце установило рекорд XXI века по количеству мощных вспышек в одной области
Бизнес
Путешествуйте с&nbsp;комфортом: оплата по&nbsp;QR-коду в&nbsp;Турции с&nbsp;MBANK Путешествуйте с комфортом: оплата по QR-коду в Турции с MBANK
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
11 февраля, среда
16:37
Доходы от экспорта IT-услуг Кыргызстана выросли на 52,8 процента за год Доходы от экспорта IT-услуг Кыргызстана выросли на 52,8...
16:14
Крипторынок принес бюджету более 700 миллионов сомов в 2025 году
16:11
В Оше задержаны двое за распространение экстремистских материалов в соцсетях
16:11
До 80 процентов мужчин страдают простатитом. О причинах рассказали медики
16:09
Обращение о выборах президента. Его авторов задержали по уголовному делу