Техноблог

Павел Дуров объявил о запуске конфиденциальной сети для вычислений Cocoon

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о запуске децентрализованной конфиденциальной сети для вычислений Cocoon (Confidential Compute Open Network), которая будет использовать искусственный интеллект (ИИ) и блокчейн TON (The Open Network). Пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото из архива.

По словам Павла Дурова, данная сеть обеспечивает пользователям стопроцентную конфиденциальность при взаимодействии с ИИ.

«Часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений, уже проходит через эту сеть», — написал он.

Основатель мессенджера отметил, что разработчики получают доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам, чем у таких централизованных провайдеров, как Microsoft или Amazon. Владельцы видеокарт могут зарабатывать криптовалюту TON в реальном времени, подключая свое оборудование к Cocoon.

Ранее Павел Дуров заявлял, что Telegram находится на стыке блокчейна, искусственного интеллекта и социальных сетей. Вместе с тем он обратил внимание на то, что централизованные ИИ-платформы нередко собирают и применяют персональные данные пользователей, тогда как Cocoon создается как альтернатива, основанная на принципах децентрализации и конфиденциальности.
