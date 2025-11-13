23:36
Общество

Власти Франции разрешили Павлу Дурову свободно ездить по миру

Основатель Telegram добился отмены судебного надзора, ограничивавшего его выезд из Франции. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на Bloomberg.

Согласно решению властей Франции, принятому 10 ноября, Павел Дуров снова может свободно выезжать за пределы страны и больше не обязан регулярно отмечаться в местном полицейском участке.

Основателя Telegram задержали во Франции в августе 2024 года. Ему предъявили различные обвинения, в том числе в отказе предоставить информацию по запросам уполномоченных органов и отмывании денег.

Павлу Дурову запретили выезжать из Франции без разрешения правоохранительных органов.

Он получил такое разрешение для поездок в Дубай, так как имеет гражданство ОАЭ. При этом прокуратура Парижа отклоняла запросы основателя мессенджера на поездки в США и Норвегию.
Власти Франции разрешили Павлу Дурову свободно ездить по миру
