Общество

Павел Дуров обещает оплатить ЭКО желающим родить от него женщинам

Основатель Telegram планирует полностью покрывать расходы на экстракорпоральное оплодотворение для женщин, которые родят ему наследников, пишет газета The Wall Street Journal. Такую программу Павел Дуров запустил совместно с одной из московских клиник.

Для бесплатного ЭКО выдвинуты два условия: женщины должны не состоять в браке и быть моложе 37 лет. Дуров предполагает, что он также может предоставить права на наследство всем своим биологическим детям «когда-нибудь, может быть, через 30 лет».

Представитель Павла Дурова рассказала, что предприниматель никак не вовлечен в деятельность клиники «в финансовом, управленческом или операционном отношении». В самом медучреждении изначально пообещали ответить на вопросы WSJ, однако впоследствии отказались от интервью, уточнив, что этого потребовал основатель Telegram.

В июле прошлого года Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более ста детей. Он рассказал, что 15 лет назад его друг обратился к нему с просьбой стать донором спермы, поскольку у них с женой не получалось завести ребенка.

Согласно информации Forbes, состояние Павла Дурова достигает $17 миллиардов.
