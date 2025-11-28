00:49
Техноблог

В смартфонах Android обнаружили вирус, читающий содержимое экрана

В смартфонах Android обнаружили вирус Sturnus, который может читать содержимое экрана. Об этом сообщает издание Android Authority.

Отмечается, что вирус способен не только подсматривать за содержимым экрана пользователя, но и обходить системы шифрования данных. К примеру, Sturnus смог получить доступ к сообщениям из мессенджеров Telegram и Signal.

Через экран вирус может собирать пароли, изучать сведения из банковских приложений, читать переписку и анализировать данные на смартфоне.

По словам экспертов, вирус маскируется под Google Chrome и другие популярные приложения. Вероятно, его распространяют через apk-файлы в интернете.

Ранее исследовательское подразделение Unit 42 компании Palo Alto Networks раскрыло новую кампанию кибершпионажа, в рамках которой использовалось ранее не известное вредоносное ПО Landfall для Android. Атака эксплуатировала уязвимость нулевого дня в смартфонах Samsung Galaxy и впервые зафиксирована в июле 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/352524/
просмотров: 328
