Эксперты назвали лучшие кнопочные телефоны, доступные в 2026 году

Эксперты назвали лучшие кнопочные телефоны, доступные в 2026 году. Об этом пишет издание GizmoСhina.

По словам авторов, кнопочный телефон может пригодиться пожилому человеку или ребенку, оказаться в качестве дополнительного устройства и помочь избавиться от цифровой зависимости.

В списке лучших моделей специалисты перечислили Nokia 110 Power. Девайс может обеспечить автономность до 16 дней в режиме ожидания, имеет встроенный mp3-плеер, FM-радио и поддерживает карты памяти. HMD Touch 4G журналисты назвали гибридом кнопочного телефона и обычного смартфона — он поддерживает Wi-Fi, GPS и может проработать до 30 часов.

Эксперты отметили, что Nokia 2660 Flip возвращает в эпоху складных телефонов. Раскладушка получила два экрана — внутренний и внешний, физические кнопки, съемный аккумулятор и камеру на 0,3 мегапикселя. HMD 102 выделили благодаря компактным размерам, поддержки нескольких языков и наличию съемной батареи емкостью 1000 миллиампер-часов.

JioPhone Prima 2 отметили за пластиковый корпус, имитирующий кожу. Аппарат имеет кнопки, но одновременно может запускать YouTube, Google Assistant и другие приложения. А переиздание культового Nokia 3210 похвалили за ностальгический дизайн, поддержку 4G и наличие легендарной игры «Змейка».
Материалы по теме
DeepSeek разработал двухрежимную ИИ-модель нового поколения
Аватары с голосом пользователя. Google запускает новую функцию на базе ИИ
Apple и Lenovo возглавили антирейтинг ремонтопригодности ноутбуков
Xiaomi возобновляет производство складных смартфонов: первый представят летом
Google сделала бесплатным ИИ-генератор видео Veo 3.1 AI для всех пользователей
Какого цвета будут смартфоны линейки iPhone 18 Pro от Apple, узнали инсайдеры
Топ-10 мощных смартфонов в марте 2026 года составили эксперты
Apple отключила оплату своих сервисов в России с 1 апреля
Загрузку Android-приложений из интернета пользователям усложнят
Инсайдеры показали дизайн флагманского ИИ-смартфона Google
DeepSeek разработал двухрежимную ИИ-модель нового поколения DeepSeek разработал двухрежимную ИИ-модель нового поколения
Где в&nbsp;мире больше всего дата-центров и&nbsp;какое место занимает Кыргызстан Где в мире больше всего дата-центров и какое место занимает Кыргызстан
Цифровое сопротивление. Telegram обновил протокол для обхода цензуры Цифровое сопротивление. Telegram обновил протокол для обхода цензуры
Марка Цукерберга для общения с&nbsp;сотрудниками Meta заменит его ИИ-клон Марка Цукерберга для общения с сотрудниками Meta заменит его ИИ-клон
