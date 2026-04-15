Эксперты назвали лучшие кнопочные телефоны, доступные в 2026 году. Об этом пишет издание GizmoСhina.

По словам авторов, кнопочный телефон может пригодиться пожилому человеку или ребенку, оказаться в качестве дополнительного устройства и помочь избавиться от цифровой зависимости.

В списке лучших моделей специалисты перечислили Nokia 110 Power. Девайс может обеспечить автономность до 16 дней в режиме ожидания, имеет встроенный mp3-плеер, FM-радио и поддерживает карты памяти. HMD Touch 4G журналисты назвали гибридом кнопочного телефона и обычного смартфона — он поддерживает Wi-Fi, GPS и может проработать до 30 часов.

Эксперты отметили, что Nokia 2660 Flip возвращает в эпоху складных телефонов. Раскладушка получила два экрана — внутренний и внешний, физические кнопки, съемный аккумулятор и камеру на 0,3 мегапикселя. HMD 102 выделили благодаря компактным размерам, поддержки нескольких языков и наличию съемной батареи емкостью 1000 миллиампер-часов.

JioPhone Prima 2 отметили за пластиковый корпус, имитирующий кожу. Аппарат имеет кнопки, но одновременно может запускать YouTube, Google Assistant и другие приложения. А переиздание культового Nokia 3210 похвалили за ностальгический дизайн, поддержку 4G и наличие легендарной игры «Змейка».