Корпорация Intel уволила более 35 тысяч человек и урезает расходы

Корпорация Intel в рамках масштабной программы по оптимизации штата, начатой новым генеральным директором Лип-Бу Таном, сократила численность сотрудников почти на 35 тысяч 500 человек менее чем за два года. Об этом сообщает издание Tom’s Hardware.

По данным последнего отчета компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам, только за три месяца было уволено около 20 тысяч 500 сотрудников.

По состоянию на конец сентября 2025 года, общая численность персонала Intel составляла 88 тысяч 400 человек.

Первоначально Лип-Бу Тан заявлял о планах по упрощению организационной структуры и сокращению числа менеджеров среднего звена. Однако выяснилось, что под увольнение попали тысячи инженеров и технических специалистов, в частности, на объектах в Орегоне. Только 8 процентов уволенных в Орегоне имели в должностях слово «менеджер».

Сокращение штата сопровождалось урезанием расходов: в третьем квартале 2025 года бюджет на исследования и разработки (RD) был уменьшен более чем на $800 миллионов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что США приобрели 10 процентов акций Intel. Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о заключении сделки по приобретению государством 10-процентной доли в корпорации Intel — одном из мировых лидеров полупроводниковой отрасли.

Intel — один из крупнейших мировых производителей микросхем, а чипы сегодня считаются стратегическим ресурсом, сопоставимым с нефтью. Участие государства в капитале компании позволит США контролировать развитие критически важных технологий и снижать риски их утечки конкурентам.

Сейчас более 60 процентов передовых чипов выпускает тайваньская TSMC. Возможный конфликт в регионе несет угрозу глобальным поставкам. Поэтому Вашингтон стремится диверсифицировать производство и укрепить позиции собственного технологического лидера.
