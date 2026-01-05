15:50
Происшествия

Распивал спиртное. Сотрудника муниципальной инспекции Бишкека уволили

Сотрудника муниципальной инспекции Бишкека уволили за нарушение норм профессиональной этики.

«Мы должны освободить вас от занимаемой должности, вам придется освободить место — был огромный резонанс, — заявил на совещании начальник инспекции Мирлан Таалайбеков. — Именно такие работники, как вы, подрывают авторитет и имидж всей службы».

По его словам, сотрудники службы работают «днем и ночью» над ликвидацией стихийной торговли, благоустройством, правопорядком и так далее, в то время как один показал службу в плохом свете всему городу.

«Вы сели за руль в нетрезвом состоянии, справляете нужду в неположенном месте. Вы госслужащий и должны быть примером для всех граждан. Вчера мы вас с утра ждали, но не дождались до ночи. Сотрудники правоохранительных органов вас ищут. Вам самому не стыдно, перед своими же коллегами?» — возмутился Мирлан Таалайбеков.

Ранее в соцсетях появилось видео, как двое мужчин, открыв багажник машины, пьют напитки, мусорят и справляют нужду.
