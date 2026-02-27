Все кадровые перестановки после увольнения главы ГКНБ в одном материале

В феврале в Кыргызстане произошли значительные кадровые перестановки. После неожиданной отставки Камчыбека Ташиева за считанные дни должностей лишились ряд министров, мэров и депутатов. В самом Госкомитете национальной безопасности произошли не только кадровые, но и структурные изменения.

Изменения в ГКНБ

10 февраля президент Садыр Жапаров подписал указ о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя кабинета министров — председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева.

В тот же день исполняющим обязанности главы ГКНБ был назначен Жумгалбек Шабданбеков. Он занимал пост начальника 9-й службы и заместителя председателя ГКНБ с 2020 года. В 2022-м Шабданбекову присвоили звание генерал-майора. Позже Жогорку Кенеш дал согласие на его назначение и президент подписал указ, официально утвердив его на должности председателя Госкомитета.

Изменения коснулись и остального руководящего состава ГКНБ, а также самой структуры спецслужбы.

Так, Абдикарима Алимбаева, который был первым заместителем председателя ГКНБ — директором Пограничной службы, освободили от этой должности. Но после выведения Пограничной службы из состава ГКНБ и преобразования в самостоятельный государственный орган Абдикарим Алимбаев стал председателем ведомства.

Также отдельно создана Служба государственной охраны при президенте на базе 9-й службы Государственного комитета национальной безопасности. Ранее эту службу, когда она была при ГКНБ, возглавлял Жумгалбек Шабданбеков, который стал новым председателем ГКНБ. Председателем Службы государственной охраны при президенте стал Сыргак Бердикожоев.

Курванбек Авазов был освобожден от должности первого заместителя председателя ГКНБ, а на его место был назначен Рустам Мамасадыков. Ранее он был секретарем Совета безопасности.

Элизар Сманов был освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ — директора Антитеррористического центра. Его место занял Алишер Эрбаев — экс-депутат Жогорку Кенеша.Даниэль Рысалиев освобожден от занимаемой должности заместителя председателя ГКНБ — директора Координационного центра по обеспечению кибербезопасности. Его место занял Уранбек Шадыбеков.Также от должности заместителя председателя ГКНБ был освобожден Тимур Шабданбеков. Его место занял Акылбек Намазов.Кроме этого, сменились руководители управления ГКНБ по Бишкеку и Ошу.

В Бишкеке задержали предыдущего начальника столичного управления ГКНБ Эльдара Жакыпбекова. После этого управление возглавил Улан Бийбосунов.

Сдача мандатов и постов в Жогорку Кенеше

Начальник ГКНБ по Ошу Салмоорбек Джумабеков также был снят с должности. Он сын известного хирурга Сабырбека Джумабекова. Новым руководителем стал Жоомарт Токтогулов.Новым руководством ГКНБ было заявлено о проведении реформ в системе органов нацбезопасности.

Сразу после отставки Камчыбека Ташиева изменения произошли и в Жогорку Кенеше. Первым стал спикер Нурланбек Тургунбек уулу. Он заявил о сложении полномочий торага, но при этом остался депутатом. Новым спикером депутаты избрали Марлена Маматалиева.

Позже о досрочном прекращении полномочий депутата заявил Эльдар Сулайманов. Причины своего ухода из парламента он не озвучил. На его место пришел Азизбек Абдуллаев.18 февраля депутат Эрулан Кокулов на заседании Жогорку Кенеша заявил, что некоторые его коллеги незаслуженно занимают свои должности вице-спикеров, председателей комитетов и лидеров депутатских групп. Он призвал парламентариев пересмотреть некоторые решения.

На следующий день о сложении полномочий вице-спикера заявил Карим Ханджеза. Он отметил, что это решение связано с личными обстоятельствами. На его место депутаты избрали Болота Ибрагимова.

Кроме этого, в парламенте сменились и лидеры отдельных депутатских групп. Руководитель «Ата Журта» Нурлан Азыгалиев добровольно сложил свои полномочия, на его место члены группы избрали Дастанбека Джумабекова.Лидер группы «Мекенчил» Кундузбек Сулайманов также заявил о сложении полномочий. Руководителем вместо него избран Талант Мамытов, который получил депутатский мандат за день до этого.Руководитель сменился и в депутатской группе «Ала-Тоо». В связи с уходом предыдущего лидера Жанарбека Акаева на другую должность члены «Ала-Тоо» провели внеочередное заседание и выбрали нового руководителя. Им стал депутат Талайбек Масабиров.После ухода Жанарбека Акаева из парламента в связи с назначением на должность мэра Оша депутатский мандат по округу № 8 перешел Таалайбеку Сарыбашову — бывшему мэру южной столицы.19 февраля уже экс-спикер Нурланбек Тургунбек уулу заявил о досрочном сложении депутатских полномочий. В своем обращении он заявил, что не имел никакого отношения к интригам и сбору подписей под обращением 75 аксакалов. Депутатом вместо него стал Джайлообай Нышанов.Также добровольно сложил полномочия депутата Кундузбек Сулайманов. За день до этого в социальных сетях была распространена запись разговора, одним из участников которой называли Сулайманова. В записи можно услышать, как один мужчина, предположительно депутат, дает поручения собеседнику по кадровым вопросам.

Позже Кундузбек Сулайманов, комментируя свое решение сложить полномочия депутата, заявил, что «мандат не стоит выше совести, репутации и единства народа», отметив, что он решил уйти из ЖК, чтобы не усугублять напряжение в обществе.

Вакантный мандат ЦИК передала Райимберди Дуйшенбиеву — экс-председателю Государственной пограничной службы КР и бывшем начальнику Генерального штаба Вооруженных сил КР.

Изменения произошли и среди председателей парламентских комитетов.

В связи со сдачей мандата Эльдара Сулайманова председателем комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции вместо ушедшего из Жогорку Кенеша народного избранника стала Эльвира Сурабалдиева.

О сложении полномочий руководителя комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции заявил Болотбек Борбиев. На его место депутаты избрали Суюнбека Омурзакова.Также пост председателя комитета по труду, здравоохранению, правам женщин и социальным вопросам покинула Гулсункан Джунушалиева. Ее сменила Гулкан Молдобекова.Кроме этого, депутатская группа «Ата-Журт» сменила название. Об этом заявил на заседании ЖК ее глава Дастанбек Джумабеков. По его словам, членами группы было принято решение отныне называться «Эл үмүтү Ата-Журт».

26 февраля стало известно, что Чынгыз Ажибаев добровольно сложил полномочия первого вице-спикера Жогорку Кенеша. Об этом официально сообщил не сам парламентарий, а спикер Марлен Маматалиев. Хотя до этого распространялась информация о том, что Ажибаев уходит из парламента, торага сообщил, что экс-вице-спикер сохраняет депутатский мандат.

После его отставки народный избранник Исманали Жороев заявил, что в соцсетях активно распространяются слухи о возможной причастности отца Чынгыза Ажибаева к ОПГ. Сам депутат отверг эти обвинения, заявив, что против него ведется кампания по очернению, слухи распространяются через фейковые аккаунты, а его уход был добровольным решением.

После отставки Ажибаева первым вице-спикером Жогорку Кенеша был избран Медербек Алиев. Его кандидатуру выдвинула депутатская группа «Эл үмүтү Ата-Журт», в состав которой входит и Чынгыз Ажибаев.

Перестановки в кабмине

Кадровые изменения произошли и в кабинете министров. 16 февраля президент освободил от должности министра транспорта и коммуникаций Абсаттара Сыргабаева. Его сменил Талантбек Солтобаев.

Также в отставку был отправлен министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Медер Машиев. Вместо него руководителем ведомства был назначен Акыл Токтобаев.Лишился должности министра чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев. Новым главой МЧС был назначен Урматбек Шамырканов.24 февраля президент снял с должности министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова. Он возглавлял Минздрав всего около трех месяцев. На его место назначен Дамирбек Осмонов — врач-кардиолог, главврач частной клиники «Бикард».Также лишился поста заместителя председателя кабинета министров и главы Министерства сельского хозяйства, водных ресурсов и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Слухи о возможном уходе с поста Бакыта Торобаева появились сразу после отставки экс-главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Новым поводом стал слив аудиозаписи, в которой фигурирует имя Торобаева. Сам он подтвердил подлинность записи, но отметил, что обсуждение в аудио носило исключительно семейно-бытовой характер и не имеет отношения к государственным делам.

На место Бакыта Торобаева назначен Эрлист Акунбеков.

Сменились мэры городов

После отставки Камчыбека Ташиева кадровые перестановки произошли и среди руководителей городов страны.

Так, Женишбек Токторбаев был освобожден от должности мэра Оша. Сразу после смены главы ГКНБ несколько дней ходили слухи о том, что мэр Оша лишится своей должности. Но официально об освобождении сообщили 18 февраля. Женишбек Токторбаев является одноклассником бывшего главы ГКНБ. Новым мэром южной столицы стал Жанарбек Акаев, который до этого был депутатом Жогорку Кенеша.

Эрнисбек Ормоков был освобожден от должности мэра города Манаса. Он занимал этот пост с 2021 года. В октябре 2020-го на выборах в парламент шел по списку партии президента Садыра Жапарова «Мекенчил».

Новым мэром города был назначен Абдупата Маткаликов. Он также в 2020 году выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Мекенчил» (№ 92).

В руководстве страны не объясняют причины все произошедших кадровых перестановок. Неизвестно, закончились ли на этом отставки и новые назначения или они будут продолжены.