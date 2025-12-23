В Бишкеке пьяные милиционеры попали в ДТП. Их уволили

В социальных сетях распространилось видео дорожно-транспортного происшествия с участием двух сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщает МВД КР.

Инцидент произошел в жилмассиве «Ак-Ордо». Два милиционера на автомобиле Nissan поцарапали припаркованную машину и скрылись с места ДТП. По словам очевидцев, правоохранители были пьяны.





«По факту МВД КР проведено служебное расследование. Установлено, что сотрудники в момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения, что является грубым нарушением служебной дисциплины и требований законодательства. По итогам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел капитанов милиции С. у. К и М.У.. МВД КР заявляет, что в отношении сотрудников органов внутренних дел, допустивших любые нарушения служебной дисциплины и требований законодательства, принимаются принципиальные и строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов внутренних дел, независимо от занимаемой должности и стажа службы», — говорится в сообщении.