Нурдан Орунтаев уволил двух инспекторов департамента госархстройконтроля

Глава Минстроя Нурдан Орунтаев провел совещание с сотрудниками департамента государственного архитектурно-строительного контроля и его территориальных управлений.

По данным пресс-службы, на совещании рассмотрены итоги рейдовых мероприятий, проведенных 17-18 января.

«Проведен анализ деятельности инспекторов. По результатам проверки за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей от занимаемых должностей освобождены два инспектора департамента государственного архитектурно-строительного контроля. Министр поручил руководителям усилить и обеспечить непрерывный контроль за строительными объектами, не допускать нарушений законодательства и повысить уровень ответственности», — говорится в сообщении.

Особое внимание поручено уделять законности проведения строительных работ, наличию и корректности разрешительной и правоустанавливающей документации, а также строгому соблюдению проектных требований, строительных норм и правил.