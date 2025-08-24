Сделка состоялась: США приобрели 10 процентов акций Intel

США приобрели 10 процентов акций Intel. Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о заключении сделки по приобретению государством 10-процентной доли в корпорации Intel — одном из мировых лидеров полупроводниковой отрасли.

«Соединенные Штаты Америки теперь полностью владеют и контролируют 10 процентов компании Intel, великой американской компании, у которой впереди еще более удивительное будущее», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Глава США подчеркнул, что договоренность была достигнута в ходе переговоров с генеральным директором Intel Лип-Бу Таном. Уникальность сделки заключается в том, что, по словам Трампа, США «не заплатили ничего за эти акции», нынешняя рыночная стоимость которых оценивается приблизительно в $11 миллиардов.

Intel — один из крупнейших мировых производителей микросхем, а чипы сегодня считаются стратегическим ресурсом, сопоставимым с нефтью. Участие государства в капитале компании позволит США контролировать развитие критически важных технологий и снижать риски их утечки конкурентам.

Сейчас более 60 процентов передовых чипов выпускает тайваньская TSMC. Возможный конфликт в регионе несет угрозу глобальным поставкам. Поэтому Вашингтон стремится диверсифицировать производство и укрепить позиции собственного технологического лидера.