Происшествия

Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ

Бывшего министра науки, высшего образования и инноваций Бактияра Орозова задержали нетрезвым за рулем. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана.

Бактияр Орозов освобожден от должности министра науки из-за нарушения этики

По их данным, Бактияра Орозова в ночь на 15 декабря в селе Кой-Таш задержали работники УОБДД Чуйской области по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

При освидетельствовании врачи подтвердили в его организме алкоголь. Сам Бактияр Орозов на видео говорит, что выпил две кружки пива.

Подробности ГУОБДД МВД сообщит позднее.

Министром науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов был назначен в мае этого года. До этого он занимал должности первого заместителя министра образования и науки КР и замминистра юстиции.
