Бывшего министра науки, высшего образования и инноваций Бактияра Орозова задержали нетрезвым за рулем. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызстана.
По их данным, Бактияра Орозова в ночь на 15 декабря в селе Кой-Таш задержали работники УОБДД Чуйской области по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.
При освидетельствовании врачи подтвердили в его организме алкоголь. Сам Бактияр Орозов на видео говорит, что выпил две кружки пива.
Подробности ГУОБДД МВД сообщит позднее.
Министром науки, высшего образования и инноваций Бактияр Орозов был назначен в мае этого года. До этого он занимал должности первого заместителя министра образования и науки КР и замминистра юстиции.