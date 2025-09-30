11:01
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Техноблог

В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет

В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«В Афганистане сейчас наблюдается полное отключение интернета, поскольку «Талибан» предпринимает меры по укреплению морали. Несколько сетей были поэтапно отключены в течение утра; в настоящее время также затронуты телефонные услуги», — говорится в сообщении организации.

Напомним, в начале сентября верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада приказал отключить интернет по всей стране. Решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi по всей стране — окончательное, не подлежит пересмотру.

Хайбатулла Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипломатическим миссиям.

Отмечалось, что запрет введен, чтобы «предотвратить безнравственность».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/345365/
просмотров: 286
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Кыргызстана призвал Запад вернуть замороженные активы Афганистана
Пользователи массово жалуются на резкое падение скорости интернета в Кыргызстане
Бишкекчане жалуются на перебои с интернетом у провайдера «Акнет»
После землетрясения. Кыргызстан окажет гуманитарную помощь народу Афганистана
Власти США надеются вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане
В Афганистане запретили преподавать в вузах по книгам, написанным женщинами
Кыргызстан поддержал мирное будущее Афганистана на Совбезе ООН
Верховный лидер Афганистана приказал отключить интернет по всей стране
Нехватка воды — серьезная проблема для Центральной Азии, и при чем здесь талибы
Возвращение Афганистану 57 военных вертолетов опровергли власти Узбекистана
Популярные новости
Google объявила о&nbsp;создании Android-ноутбуков Google объявила о создании Android-ноутбуков
Впечатляет! В&nbsp;Китае открыли самый высокий мост в&nbsp;мире&nbsp;&mdash; &laquo;Гранд-Каньон Хуацзян&raquo; Впечатляет! В Китае открыли самый высокий мост в мире — «Гранд-Каньон Хуацзян»
OpenAI добавила в&nbsp;ChatGPT проактивного помощника: будет работать по&nbsp;ночам OpenAI добавила в ChatGPT проактивного помощника: будет работать по ночам
В&nbsp;Китае провели испытания самого мощного в&nbsp;мире летающего ветрогенератора В Китае провели испытания самого мощного в мире летающего ветрогенератора
Бизнес
Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и&nbsp;стран Beeline обновил роуминг-пакеты: ниже цены, больше интернета и стран
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
30 сентября, вторник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 сентября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 сент...
10:55
Мэрия города Ош пересаживается на электромобили
10:46
Кыргызстан пригласил Беларусь принять участие во Всемирных играх кочевников
10:42
В США ограничили выдачу прав для мигрантов — водителей грузовиков
10:31
В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет