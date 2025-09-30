В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет. Об этом сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.

«В Афганистане сейчас наблюдается полное отключение интернета, поскольку «Талибан» предпринимает меры по укреплению морали. Несколько сетей были поэтапно отключены в течение утра; в настоящее время также затронуты телефонные услуги», — говорится в сообщении организации.

Напомним, в начале сентября верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада приказал отключить интернет по всей стране. Решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi по всей стране — окончательное, не подлежит пересмотру.

Хайбатулла Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипломатическим миссиям.

Отмечалось, что запрет введен, чтобы «предотвратить безнравственность».