Испытания технологии по переводу мыслей человека в речь начинает Илон Маск

Клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли в текст при помощи мозговых имплантов, начинает компания Илона Маска. Neuralink в октябре испытает перевод человеческих мыслей в речь, сообщил президент компании Донджин Сео.

Цель исследований — помочь людям с нарушениями речи переводить свои мысли в текст. Технология позволит «переходить напрямую от мозга к голосу без какой-либо клавиатуры между ними», пояснил Донджин Сео.

Он выступил перед аудиторией в Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST) в Сеуле.

«Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — пояснил Донджин Сео.

В Neuralink заявили, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) присвоило импланту статус «прорывного устройства» в области распознавания речи.

Neuralink также занимается созданием чипов, которые имплантируются в мозг человека и связывают его с компьютером. Нейрочип вживлен уже у 12 человек по всему миру.