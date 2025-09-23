23:50
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Техноблог

Испытания технологии по переводу мыслей человека в речь начинает Илон Маск

Клинические испытания технологии, позволяющей переводить мысли в текст при помощи мозговых имплантов, начинает компания Илона Маска. Neuralink в октябре испытает перевод человеческих мыслей в речь, сообщил президент компании Донджин Сео.

Цель исследований — помочь людям с нарушениями речи переводить свои мысли в текст. Технология позволит «переходить напрямую от мозга к голосу без какой-либо клавиатуры между ними», пояснил Донджин Сео.

Он выступил перед аудиторией в Корейском институте передовой науки и технологий (KAIST) в Сеуле и рассказал, что технология позволит «переходить напрямую от мозга к голосу без какой-либо клавиатуры между ними».

«Если вы представляете, что говорите что-то, мы сможем это уловить», — пояснил Донджин Сео.

В Neuralink заявили, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) присвоило импланту статус «прорывного устройства» в области распознавания речи.

Neuralink также занимается созданием чипов, которые имплантируются в мозг человека и связывают его с компьютером. Нейрочип вживлен уже у 12 человек по всему миру.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/344471/
просмотров: 87
Версия для печати
Материалы по теме
Я скучал, сказал президент США: Дональд Трамп и Илон Маск помирились
Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с заднеприводной модификацией
Масштабные увольнения прошли в компании миллиардера Илона Маска
Tesla обещает сделать Илона Маска первым триллионером в мировой истории
В Кыргызстане готовятся к пилотному запуску интернета Starlink от Илона Маска
Конкурент Microsoft. Маск создал проект Macrohard для разработки ПО на базе ИИ
Очередной полет Starship отменили из-за технических неполадок
DOGE потратил $21,7 миллиарда: Сенат расследует наследие Илона Маска
Один из самых быстрых ИИ для генерации видео представил Илон Маск
Илон Маск открыл закусочную Tesla, решив конкурировать с McDonald’s
Популярные новости
Археологи раскрыли секрет изображений на&nbsp;1300-летнем алтаре майя Археологи раскрыли секрет изображений на 1300-летнем алтаре майя
Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple Новый iPhone оказался лучшим игровым смартфоном Apple
Электрики и&nbsp;сантехники станут самыми востребованными профессиями&nbsp;&mdash; глава Nvidia Электрики и сантехники станут самыми востребованными профессиями — глава Nvidia
У&nbsp;Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с&nbsp;iOS&nbsp;26 У Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с iOS 26
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
23 сентября, вторник
23:38
Испытания технологии по переводу мыслей человека в речь начинает Илон Маск Испытания технологии по переводу мыслей человека в речь...
23:16
Трамп снова пообещал ввести тарифы против РФ, если не будет перемирия с Украиной
23:03
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия 80-й сессии Генассамблеи ООН
22:58
Аскат Алагозов прокомментировал слухи об отставке мэра Бишкека
22:40
В Бишкеке пройдет второй вечер профессионального бокса