00:17
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Техноблог

Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов

Neuralink Илона Маска проинформировала о чипировании 12 пациентов. Об этом говорится в X компании.

иллюстративное
Фото иллюстративное

В Neuralink сообщили, что по всему миру 12 человек получили мозговые импланты. В общей сложности они пользовались своими чипами больше 2 тысяч дней и 15 тысяч часов.

«Мы с нетерпением ждем продолжения изучения возможностей нейронных интерфейсов со всеми нашими участникам», — говорится в сообщении.

По мнению Reuters, Neuralink заметно нарастила число испытателей своих имплантов. Так, в июне фирма отчитывалась о семи пациентах с тяжелым параличом, которые стали обладателями чипов.

Напомним, о первом известном чипированном компанией Илона Маска человеке стало известно в январе 2024 года.

В июле Neuralink начала крупное исследование возможностей своих мозговых интерфейсов. В нем приняли участие британские ученые — специалисты Университетского колледжа Лондона и больницы Ньюкасла.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/343459/
просмотров: 221
Версия для печати
Материалы по теме
Новый имплант Neuralink может позволить прозреть незрячим — Илон Маск
Компания Neuralink вживила чип в мозг второму по счету человеку — Илон Маск
У первого пациента с вживленным мозговым чипом Neuralink возникли проблемы
В России изменились правила получения единого документа с чипом для мигрантов
Трудовым мигрантам в России начнут выдавать карты-чипы с отпечатками пальцев
Первый чипированный кыргызстанец о том, зачем он это сделал
Сотрудники шведской компании Epicenter вживили в свои ладони чипы
Популярные новости
Албания&nbsp;&mdash; первая страна в&nbsp;мире, где министром стал искусственный интеллект Албания — первая страна в мире, где министром стал искусственный интеллект
Nokia представила защищенный смартфон для чиновников, спецслужб и&nbsp;военных Nokia представила защищенный смартфон для чиновников, спецслужб и военных
На&nbsp;страже ИИ. В&nbsp;аэропорту Дубая полностью отменят досмотр ноутбуков и&nbsp;жидкостей На страже ИИ. В аэропорту Дубая полностью отменят досмотр ноутбуков и жидкостей
Масштабные увольнения прошли в&nbsp;компании миллиардера Илона Маска Масштабные увольнения прошли в компании миллиардера Илона Маска
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
16 сентября, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
15 сентября, понедельник
23:36
Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов
23:10
США и Китай договорились об условиях продажи TikTok
22:43
Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу завоевал серебро чемпионата мира по борьбе
22:41
В России вступил в силу безвизовый режим с Китаем
22:25
Конор Макгрегор передумал баллотироваться в президенты Ирландии