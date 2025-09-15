Компания Neuralink Илона Маска чипировала 12 пациентов

Neuralink Илона Маска проинформировала о чипировании 12 пациентов. Об этом говорится в X компании.

Фото иллюстративное

В Neuralink сообщили, что по всему миру 12 человек получили мозговые импланты. В общей сложности они пользовались своими чипами больше 2 тысяч дней и 15 тысяч часов.

«Мы с нетерпением ждем продолжения изучения возможностей нейронных интерфейсов со всеми нашими участникам», — говорится в сообщении.

По мнению Reuters, Neuralink заметно нарастила число испытателей своих имплантов. Так, в июне фирма отчитывалась о семи пациентах с тяжелым параличом, которые стали обладателями чипов.

Напомним, о первом известном чипированном компанией Илона Маска человеке стало известно в январе 2024 года.

В июле Neuralink начала крупное исследование возможностей своих мозговых интерфейсов. В нем приняли участие британские ученые — специалисты Университетского колледжа Лондона и больницы Ньюкасла.