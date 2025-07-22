Tesla начала производить Model 3 в 2017 году. За это время компания смогла реализовать более 3 миллионов машин, каждые полторы минуты выпуская по одному экземпляру, сообщил портал Tesla North.

На протяжении последних семи лет, отмечает автопроизводитель, Tesla Model 3 оставалась самым популярным электрическим седаном в мире. Появление на конвейере этой модели сопровождалось серьезными организационными и техническими трудностями. Глава Tesla Илон Маск в то время буквально жил на американском предприятии, где налаживали производство, ночуя прямо в автосборочном цеху.

Недавно пережившая рестайлинг, который в значительной степени учитывал предпочтения китайских покупателей, Tesla Model 3 продолжает удостаиваться различных отраслевых наград.

Издание Cars.com в июне признало ее «самым американским» с точки зрения локализации производства автомобилем года. Отвечающее за безопасность дорожного движения ведомство NHTSA также признало Tesla Model 3 одной из самых безопасных машин, когда-либо проходивших сертификационные краш-тесты в США. В Китае Tesla собирается немного обновить Model 3, наделив ее суффиксом Plus в названии.