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Техноблог

Самый большой найденный на Земле камень с Марса продали за $4,3 миллиона

Фото ABC. Самый большой найденный на Земле камень с Марса продан за $4,3 миллиона

Крупнейший на Земле марсианский метеорит NWA 16788 продали на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $4,3 миллиона, сообщило ABC.

По данным аукционного дома, с учетом комиссий и дополнительных расходов общая стоимость камня возрастает примерно до $5,3 миллиона.

Неизвестно, кто стал его новым владельцем и будет ли марсианский камень находиться в государственной или частной коллекции.

Как отмечает Sotheby’s, этот кусок породы откололся от поверхности Марса в результате падения астероида и пролетел более 225 миллионов километров по Солнечной системе.

Вес камня составляет почти 25 килограммов. До этого метеорит выставляли в Итальянском космическом агентстве в Риме.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/336496/
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