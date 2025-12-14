ОАО «Аэропорты Кыргызстана» объявило открытый аукцион по продаже пяти списанных воздушных судов, которые находятся на территории международного аэропорта «Манас», следует из информационной карты аукциона.

На торги выставили три Як-40, один Ил-18 и Boeing 737-200. Стартовая цена указана с учетом всех налогов, шаг аукциона — 5 процентов от стоимости лота. Самолеты размещены на перроне Foxtrot и на грунтовой площадке.

Заявки на участие принимаются до 13 января 2026 года на электронную почту vpmanas@airport.kg.

Итоги аукциона будут подведены 14 января.

На торги выставлено несколько лотов.