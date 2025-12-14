ОАО «Аэропорты Кыргызстана» объявило открытый аукцион по продаже пяти списанных воздушных судов, которые находятся на территории международного аэропорта «Манас», следует из информационной карты аукциона.
На торги выставили три Як-40, один Ил-18 и Boeing 737-200. Стартовая цена указана с учетом всех налогов, шаг аукциона — 5 процентов от стоимости лота. Самолеты размещены на перроне Foxtrot и на грунтовой площадке.
Заявки на участие принимаются до 13 января 2026 года на электронную почту vpmanas@airport.kg.
Итоги аукциона будут подведены 14 января.
На торги выставлено несколько лотов.
- Лот № 1 — Як-40 EX-88199 (1 миллион 257 тысяч 460 сомов). Региональный реактивный самолет семейства Як-40 в варианте EX. В описании указан как борт для VIP/чартера. Состояние: в полной комплектации.
- Лот № 2 — Ил-18 EX-405 (7 миллионов 376 тысяч 870 сомов). Среднемагистральный турбовинтовой пассажирский самолет. Самый дорогой лот аукциона. Состояние: в полной комплектации.
- Лот № 3 — Boeing 737-200 EX-061 (3 миллиона 511 тысяч 80 сомов). Узкофюзеляжный пассажирский самолет короткого и среднего радиуса действия. Состояние: самолет снят с эксплуатации, морально устарел и непригоден для использования по прямому назначению. Указано частичное отсутствие оборудования.
- Лот № 4 — Як-40 EX-87442 (1 миллион 118 тысяч 671 сом). В варианте EX, с аналогичным базовым описанием по типу и компоновке. Состояние: отсутствие двигателей.
- Лот № 5 — Як-40 EX-87354 (1 миллион 118 тысяч 671 сом). В варианте EX, близкий по описанию к лоту № 4. Состояние: отсутствие двигателей.