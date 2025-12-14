14:40
USD 87.45
EUR 102.55
RUB 1.10
Экономика

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ

ОАО «Аэропорты Кыргызстана» объявило открытый аукцион по продаже пяти списанных воздушных судов, которые находятся на территории международного аэропорта «Манас», следует из информационной карты аукциона.

На торги выставили три Як-40, один Ил-18 и Boeing 737-200. Стартовая цена указана с учетом всех налогов, шаг аукциона — 5 процентов от стоимости лота. Самолеты размещены на перроне Foxtrot и на грунтовой площадке.

Заявки на участие принимаются до 13 января 2026 года на электронную почту vpmanas@airport.kg.

Итоги аукциона будут подведены 14 января.

На торги выставлено несколько лотов.

  • Лот № 1 — Як-40 EX-88199 (1 миллион 257 тысяч 460 сомов). Региональный реактивный самолет семейства Як-40 в варианте EX. В описании указан как борт для VIP/чартера. Состояние: в полной комплектации.
  • Лот № 2 — Ил-18 EX-405 (7 миллионов 376 тысяч 870 сомов). Среднемагистральный турбовинтовой пассажирский самолет. Самый дорогой лот аукциона. Состояние: в полной комплектации.
  • Лот № 3 — Boeing 737-200 EX-061 (3 миллиона 511 тысяч 80 сомов). Узкофюзеляжный пассажирский самолет короткого и среднего радиуса действия. Состояние: самолет снят с эксплуатации, морально устарел и непригоден для использования по прямому назначению. Указано частичное отсутствие оборудования.
  • Лот № 4 — Як-40 EX-87442 (1 миллион 118 тысяч 671 сом). В варианте EX, с аналогичным базовым описанием по типу и компоновке. Состояние: отсутствие двигателей.
  • Лот № 5 — Як-40 EX-87354 (1 миллион 118 тысяч 671 сом).  В варианте EX, близкий по описанию к лоту № 4. Состояние: отсутствие двигателей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354534/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Китайские инвесторы заинтересовались строительством курорта «Ала-Тоо Резорт»
Малайзия возобновляет поиски авиалайнера, исчезнувшего 11 лет назад
«Зимнее яйцо» Фаберже ушло с молотка за рекордные $25,7 миллиона
Картину, считавшуюся пропавшей 400 лет, продали почти за 3 миллиона евро
Редкий документ об основании корпорации Apple выставят на аукцион
Часы утонувшего на «Титанике» магната продали на аукционе за рекордную сумму
Картину Ван Гога продали на аукционе Sotheby’s за $62,7 миллиона
Картину Фриды Кало продали за рекордную для художниц сумму
Полеты из Бишкека в Каракол будут выполняться четыре раза в неделю
В собственность Бишкека в 2024 году возвращены 12 участков и 6 помещений
Популярные новости
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;декабря Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;декабря Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
Рубль и&nbsp;тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;декабря Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
В&nbsp;Кыргызстане начали строить первый комплекс по&nbsp;шоковой заморозке мяса В Кыргызстане начали строить первый комплекс по шоковой заморозке мяса
Бизнес
Получать переводы из&nbsp;России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в&nbsp;приложении Получать переводы из России теперь проще: BAKAI запустил Astrasend в приложении
Покупайте подарки и&nbsp;возвращайте кешбэк 2&nbsp;процента с&nbsp;премиум-подпиской O!Prime Покупайте подарки и возвращайте кешбэк 2 процента с премиум-подпиской O!Prime
Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и&nbsp;Freedom Ticketon в&nbsp;Бишкеке Клиентское мероприятие Freedom Pay, Freedom Broker и Freedom Ticketon в Бишкеке
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
14 декабря, воскресенье
14:25
ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять с...
14:09
В Бишкеке три женщины устроили дебош в кафе, их задержали
13:39
Рейд против нелегальных межрегиональных такси провели в Бишкеке
13:04
При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
12:37
Кыргызгидромет: с 13 по 15 декабря в горных районах ожидается сход лавин