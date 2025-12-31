В Кыргызстане выставили девять участков под проекты солнечных и малых ГЭС

В Кыргызстане объявлен конкурс на предоставление земельных участков для реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии. Речь идет о строительстве солнечных электростанций и малых гидроэлектростанций в нескольких регионах страны.

Как сообщили в Фонде зеленой энергетики, на конкурс выставлено девять участков в Джалал-Абадской, Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях. Площади варьируются от менее 1 гектара до 760 гектаров, что позволяет реализовать как компактные, так и крупные энергетические проекты.

Три участка предназначены для строительства солнечных электростанций, остальные — для размещения малых ГЭС. Власти рассчитывают, что реализация этих проектов позволит увеличить долю «зеленой» энергии, снизить нагрузку на традиционные источники электроэнергии и привлечь частные инвестиции в регионы.

Итоги конкурса планируется подвести 11 февраля 2026 года. До этого времени потенциальные инвесторы смогут подать заявки и необходимый пакет документов.

В фонде подчеркнули, что развитие возобновляемых источников энергии остается одним из приоритетов государственной политики в сфере энергетики и устойчивого развития.