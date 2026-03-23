Начался второй этап аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт»

«Ала-Тоо Резорт» объявило о старте второго этапа аукциона по продаже объектов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель правления ОАО Жаркынбек Максутов.

По его словам, первый этап аукциона прошел в июне 2025 года. Тогда из 49 лотов продали 14. Остальные лоты выставляют на второй этап аукциона. Среди них — двух-, трех-, четырех- и пятизвездочные отели.

Торги планируют провести 8-10 апреля.

ОАО предоставляет землю под строительство гостиниц.

Читайте по теме Проект «Ала-Тоо Резорт» заинтересовал члена правящей семьи ОАЭ шейха Мансура

«Ала‑Тоо Резорт» — амбициозный государственный проект по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Центральной Азии. Он охватывает три основные зоны — «Жыргалан», «Ак‑Булак» и «Боз‑Учук» в Иссык‑Кульской области.