Общая стартовая цена в ходе второго этапа аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт» составит 765,7 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по финансам, член правления компании Бакытбек Нарбеков.
По его словам, всего на торги, которые пройдут 8-10 апреля, выставляется 36 лотов.
Из них:
- 14 объектов — двухзвездочные отели;
- 8 объектов — трехзвездочные;
- 6 объектов — четырехзвездочные;
- 3 объекта — пятизвездочные;
- 5 объектов инфраструктурного назначения (точки общественного питания, СПА- и этнокомплексы, модульные жилые дома).
«Минимальная площадь выставляемого на продажу земельного участка составляет 4 сотки, максимальная — до
Он отметил, что на первом этапе аукциона в 2025 году продали 14 лотов на общую сумму 472,5 миллиона сомов.
Председатель правления ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов добавил, что пока не известно, сколько инвесторов примет участие в предстоящем аукционе, поэтому невозможно предсказать итоги и сколько средств поступит.
«Ала‑Тоо Резорт» — амбициозный государственный проект по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Центральной Азии. Он охватывает три основные зоны — «Жыргалан», «Ак‑Булак» и «Боз‑Учук» в Иссык‑Кульской области.
Общая протяженность лыжных трасс составит примерно