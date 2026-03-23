Общая стартовая цена в ходе второго этапа аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт» составит 765,7 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по финансам, член правления компании Бакытбек Нарбеков.

По его словам, всего на торги, которые пройдут 8-10 апреля, выставляется 36 лотов.

Из них:

14 объектов — двухзвездочные отели;

8 объектов — трехзвездочные;

6 объектов — четырехзвездочные;

3 объекта — пятизвездочные;

5 объектов инфраструктурного назначения (точки общественного питания, СПА- и этнокомплексы, модульные жилые дома).

«Минимальная площадь выставляемого на продажу земельного участка составляет 4 сотки, максимальная — до 6 гектаров . Минимальная стартовая цена на аукционе составляет 1,8 миллиона сомов, максимальная — 66 миллионов», — сказал Бакытбек Нарбеков.

Он отметил, что на первом этапе аукциона в 2025 году продали 14 лотов на общую сумму 472,5 миллиона сомов.

Председатель правления ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов добавил, что пока не известно, сколько инвесторов примет участие в предстоящем аукционе, поэтому невозможно предсказать итоги и сколько средств поступит.