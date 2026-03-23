Экономика

Второй аукцион ОАО «Ала-Тоо Резорт». Общая стартовая цена — 765,7 миллиона сомов

Общая стартовая цена в ходе второго этапа аукциона по продаже объектов ОАО «Ала-Тоо Резорт» составит 765,7 миллиона сомов. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по финансам, член правления компании Бакытбек Нарбеков.

По его словам, всего на торги, которые пройдут 8-10 апреля, выставляется 36 лотов.

Из них:

  • 14 объектов — двухзвездочные отели;
  • 8 объектов — трехзвездочные;
  • 6 объектов — четырехзвездочные;
  • 3 объекта — пятизвездочные;
  • 5 объектов инфраструктурного назначения (точки общественного питания, СПА- и этнокомплексы, модульные жилые дома).

«Минимальная площадь выставляемого на продажу земельного участка составляет 4 сотки, максимальная — до 6 гектаров. Минимальная стартовая цена на аукционе составляет 1,8 миллиона сомов, максимальная — 66 миллионов», — сказал Бакытбек Нарбеков.

Он отметил, что на первом этапе аукциона в 2025 году продали 14 лотов на общую сумму 472,5 миллиона сомов.

Председатель правления ОАО «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбек Максутов добавил, что пока не известно, сколько инвесторов примет участие в предстоящем аукционе, поэтому невозможно предсказать итоги и сколько средств поступит.

«Ала‑Тоо Резорт» — амбициозный государственный проект по созданию крупнейшего горнолыжного кластера в Центральной Азии. Он охватывает три основные зоны — «Жыргалан», «Ак‑Булак» и «Боз‑Учук» в Иссык‑Кульской области.

Общая протяженность лыжных трасс составит примерно 250 километров, а курорт будет принимать до 2 миллионов туристов в год и создаст более 4,6 тысячи рабочих мест. На первом этапе — в Жыргалане — подготовлено 1 тысяча 624 гектара под курортную инфраструктуру: трассы, канатные дороги, подстанция, инженерные сети.
