13:58
Общество

Китайские инвесторы заинтересовались строительством курорта «Ала-Тоо Резорт»

Инвесторы из Китая, реализовавшие крупные гостиничные проекты у себя в стране, проявили интерес к строительству курорта «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в государственном предприятии, ответственном за развитие курортной зоны.

По данным компании, представители китайских строительных фирм совместно с начальником управления подготовки решений кабмина Азаматом Кадыралиевым и директором ГП «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбеком Максутовым осмотрели территорию будущего курорта на месте.

В ГП отметили, что по инициативе президента и при поддержке государства активно строятся подъездные пути, канатная дорога и объекты водоснабжения. Инвесторы выразили намерение участвовать во втором этапе аукциона по приобретению участков, где будет расположен будущий туристический городок Жыргалан.

Первый этап торгов состоялся в июле. Тогда местные инвесторы выкупили 14 лотов. В ближайшие дни объявят второй аукцион, на который выставят еще 35 земельных участков.

Согласно условиям, если лот выигрывает иностранный инвестор, участок для строительства гостиниц, апартаментов, коттеджей, этногородка, ресторанов и других объектов предоставят в аренду на 49 лет. Для местных инвесторов предусмотрен переход земли в частную собственность.

Аукцион пройдет в открытом и онлайн-формате. В нем смогут участвовать как местные, так и зарубежные инвесторы, строительные фирмы и представители туристического бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353792/
