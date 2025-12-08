Китайские инвесторы заинтересовались строительством курорта «Ала-Тоо Резорт»

Инвесторы из Китая, реализовавшие крупные гостиничные проекты у себя в стране, проявили интерес к строительству курорта «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в государственном предприятии, ответственном за развитие курортной зоны.
По данным компании, представители китайских строительных фирм совместно с начальником управления подготовки решений кабмина Азаматом Кадыралиевым и директором ГП «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбеком Максутовым осмотрели территорию будущего курорта на месте.
Первый этап торгов состоялся в июле. Тогда местные инвесторы выкупили 14 лотов. В ближайшие дни объявят второй аукцион, на который выставят еще 35 земельных участков.
Согласно условиям, если лот выигрывает иностранный инвестор, участок для строительства гостиниц, апартаментов, коттеджей, этногородка, ресторанов и других объектов предоставят в аренду на 49 лет. Для местных инвесторов предусмотрен переход земли в частную собственность.
Аукцион пройдет в открытом и онлайн-формате. В нем смогут участвовать как местные, так и зарубежные инвесторы, строительные фирмы и представители туристического бизнеса.