Китайские инвесторы заинтересовались строительством курорта «Ала-Тоо Резорт»

Инвесторы из Китая, реализовавшие крупные гостиничные проекты у себя в стране, проявили интерес к строительству курорта «Ала-Тоо Резорт» в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в государственном предприятии, ответственном за развитие курортной зоны.

По данным компании, представители китайских строительных фирм совместно с начальником управления подготовки решений кабмина Азаматом Кадыралиевым и директором ГП «Ала-Тоо Резорт» Жаркынбеком Максутовым осмотрели территорию будущего курорта на месте.

Первый этап торгов состоялся в июле. Тогда местные инвесторы выкупили 14 лотов. В ближайшие дни объявят второй аукцион, на который выставят еще 35 земельных участков.

В ГП отметили, что по инициативе президента и при поддержке государства активно строятся подъездные пути, канатная дорога и объекты водоснабжения. Инвесторы выразили намерение участвовать во втором этапе аукциона по приобретению участков, где будет расположен будущий туристический городок Жыргалан.

Согласно условиям, если лот выигрывает иностранный инвестор, участок для строительства гостиниц, апартаментов, коттеджей, этногородка, ресторанов и других объектов предоставят в аренду на 49 лет. Для местных инвесторов предусмотрен переход земли в частную собственность.

Аукцион пройдет в открытом и онлайн-формате. В нем смогут участвовать как местные, так и зарубежные инвесторы, строительные фирмы и представители туристического бизнеса.