Квадратный смартфон iKKO Mind One готов к выходу. Гонконгская компания iKKO Audio, выпускающая в основном наушники, готовится представить свой первый телефон, сообщает Mobiltelefon.

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Девайс, который назовут iKKO Mind One, будет очень маленьким, квадратным и всего с одной камерой, но тоже необычной. Она будет откидной, как у ASUS Zenfone 6/7, но не моторизированной и с 50 мегапикселями, 1/1,56″ сенсором Sony внутри. Причем iKKO утверждает, что будет использовать не CMOS (как любые Sony Exmor и Lytia), а CCD-сенсор — типа тех, которые использовались в первых цифровых мыльницах 20-25 лет назад. CCD-сенсоры известны низкой светочувствительностью, малым уровнем шума и мягкой, светящейся картинкой.

iKKO Audio позиционирует Mind One как ИИ-смартфон, что выражается в наличии у него двух режимов работы. В первом это типичный телефон на Android 15, а во втором доступны только базовые функции (звонки, SMS) и ИИ-помощники, которые могут решать задачи, отвечать на вопросы, записывать и конспектировать звонки и так далее.

Кроме того, iKKO Mind One получит незаменяемую туристическую e-SIM с пакетами интернет-трафика в 60 странах. Смартфон будет доступен в нескольких версиях, включая iKKO Mind One Pro, у которого эта SIM-карта будет предоплачена.