Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество, сообщает Forbes.

Фото Forbes. Инлян Се и Фан Юй представили инновационные решения для защиты банков от мошеннических действий

Компания DataVisor, основанная двумя женщинами — Инлян Се и Фан Юй, представила инновационные решения для защиты банков от мошеннических действий.

«Вместо того, чтобы учиться на ошибках, как это делают другие системы, DataVisor может распознавать мошеннические схемы до того, как они начнут действовать.

Инлян Се и Фан Юй основали DataVisor в 2013 году, и с тех пор фирма добилась значительного успеха, привлекая более $100 миллионов инвестиций и работая с крупными клиентами, такими как SoFi и Affirm. В 2024-м ее доход вырос на 67 процентов, составив $50 миллионов», — говорится в публикации.

DataVisor использует уникальные алгоритмы неконтролируемого машинного обучения, которые анализируют неразмеченные данные для выявления мошенничества.

Эта технология позволяет обнаруживать новые схемы атаки в реальном времени, что значительно повышает безопасность финансовых учреждений.

Согласно последним данным, мошеннические атаки продолжают расти, и в 2023 году убытки от них достигли $10,4 миллиарда. DataVisor стремится сократить эти потери, предоставляя банкам инструменты для быстрого реагирования на угрозы.