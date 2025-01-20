Вслед за супругом. Мелания Трамп тоже запустила собственный мемкоин

Мелания Трамп сообщила о запуске собственного мемкоина. Об этом она написала в соцсети Х.

Супруга избранного президента США Дональда Трампа тоже запустила собственную шуточную криптовалюту.

«Вы можете купить $MELANIA уже сейчас», — написала она.

Дональд Трамп также сделал репост публикации о появлении мемкоина супруги. В первый час после начала продаж валюта торговалась на уровне $6,3 за единицу. При этом запущенный Трампом мемкоин потерял в цене почти 50 процентов после публикации новости о криптовалюте Мелании Трамп.

Ранее мемкоин избранного главы государства подорожал на 660 процентов менее чем за сутки, следовало из данных сервиса CoinGecko.

Запущенная криптовалюта $TRUMP (Official Trump) менее чем за сутки выросла в цене на 578 процентов, а общий объем торгов превысил $10 миллиардов.