Криптовалютный обвал: за неделю рынок потерял почти $500 миллиардов

Мировой криптовалютный рынок за последнюю неделю потерял почти $467,6 миллиарда, лидером падения стал крупнейший актив — биткоин, сообщает Bloomberg.

По данным CoinGecko, с 29 января совокупная рыночная капитализация криптовалют резко сократилась. 3 февраля биткоин опустился до минимальных значений с ноября 2024 года — с момента переизбрания Дональда Трампа и прихода к власти администрации, считающейся более благоприятной для криптоиндустрии.

Как отмечает издание, резкое снижение курса привело к массовым ликвидациям рискованных позиций на рынках деривативов — только в биткоине они превысили $2,5 миллиарда, что усугубило давление на котировки.

Падение усилило скептицизм вокруг идеи о том, что биткоин может служить «цифровым золотом» — защитным активом в периоды нестабильности.

Вместо этого он показал высокую корреляцию с рисковыми рынками и оказался подвержен массовым распродажам на фоне ухудшения настроений у инвесторов.

Инвестор Майкл Берри отметил, что биткоин остается в первую очередь спекулятивным активом и не проявил себя как эффективное средство хеджирования, сопоставимое с традиционными безопасными активами, такими как золото.

Одновременно крупные криптоигроки также ощутили последствия падения: например, компания Galaxy Digital сообщила о значительных убытках за квартал на фоне снижения стоимости цифровых активов.

Эксперты предупреждают, что в краткосрочной перспективе волатильность рынка может сохраниться, а восстановление зависит от внешних экономических факторов и дальнейших настроений институциональных инвесторов.